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民眾黨前立委吳春城昨舉辦新書發表會，並邀請民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨團前總召柯建銘同台，一同探討壯世代議題。對此，民進黨立委王世堅今（24）日表示，兩位都是有輝煌過去的老先生，讓他們留在輝煌的過去就好，且兩人過去是好朋友，不必為了政治、不同政黨，裝著互相不喜歡、互相在討厭，樂見他們在一起，「我也加入緬懷他們的行列」。民進黨今下午召開中常會，王世堅表示，他們兩位都是老先生、都有輝煌的過去，讓他們留在輝煌的過去就好，「他們接受世人對他們的緬懷，我覺得他們現在最好的境界就是這樣」。王世堅說，柯文哲、柯建銘講什麼，社會都會聽，但也沒有那麼當一回事，就當作參考，其實這樣最好；他說，兩位老先生過去是好朋友，現在繼續恢復好朋友，不必要為了當初的政治、不同的政黨，兩人裝著互相不喜歡、互相在討厭、互相在吵嘴吵架，這不好。王世堅直言，柯文哲、柯建銘恢復感情，他們同樣都是新竹的子弟，「我樂見他們在一起，那我也加入緬懷他們的行列」。