我是廣告 請繼續往下閱讀

7月吉星照拂！「4生肖」運勢翻紅 財運、事業運一起旺

🟡生肖馬

▲屬馬者7月可望推動停滯已久的計畫並帶來收入成長，有機會突破事業瓶頸。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖雞

▲屬雞者憑藉創意與行動力，有機會透過創新思維開創新收入來源。（示意圖／shutterstock）

🟡生肖猴

▲屬猴者7月迎來職涯轉機，升遷、轉職或創業都有好消息。（圖／記者陳明中攝）

🟡生肖狗

▲屬狗者迎來收穫期，先前努力逐步開花結果，除了正財增長，偏財運也值得期待。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026進入下半年，隨著7月到來，運勢也即將翻紅！《搜狐網》命理專欄表示，馬、雞、猴、狗四大生肖受到吉星照拂，整體運勢明顯走揚，不僅事業發展迎來新契機，財運表現也相當亮眼，甚至有機會收穫期待已久的成果，成為7月最受好運眷顧的生肖代表。屬馬的人個性積極、行動力強，面對機會總是勇於嘗試。進入7月後，在吉星助攻下，職場運勢持續升溫，過去卡關或停滯已久的工作計畫有望重新推進，而且執行過程相對順利，不但能如期完成目標，還可能創造超出預期的成果，進一步帶動獎金與收入增加。財運方面同樣值得期待，先前長期觀察的投資標的逐漸成熟，若能掌握適當時機，有機會獲得不錯的報酬。不過屬馬者向來決策果斷，也容易因一時衝勁做出選擇，建議面對金錢規劃時保持理性，避免短線操作影響判斷，才能讓財富穩定累積。思考靈活、反應迅速的屬雞者，7月整體表現相當出色。憑藉源源不絕的創新想法以及勇於嘗試的精神，無論在工作領域或投資規劃上，都有機會展現個人實力，進一步提升收入與資產規模。生肖雞若能持續維持正向態度，並勇敢接受新挑戰，未來將有機會開拓更多賺錢管道，讓財運持續增長，財富版圖也有望進一步擴大。屬猴的人向來充滿活力，也喜歡追求改變與突破。進入7月後，好運指數顯著攀升，事業發展有望迎來重要轉折點，不論是轉職、升遷，甚至投入創業計畫，都有機會獲得理想成果。除了事業表現亮眼之外，財運也相當受到看好，投資理財有機會帶來不錯收益，收入成長空間值得期待。同時健康運勢維持穩定狀態，能以良好的身心條件迎接各項挑戰，讓整體運勢更上一層樓。責任感強烈的屬狗者，即使面臨壓力或誤解，也鮮少抱怨，總是默默完成手邊工作。雖然上半年投入大量時間與心力，卻未必立刻看見回報，但他們始終選擇堅持到底。隨著7月到來，過去累積的努力開始逐漸開花結果。正財運表現強勢，不僅加薪機會提升，也有望領到延後發放的獎金；偏財運方面則可能出現額外驚喜，先前投入的小額投資有機會帶來回報。對屬狗者而言，7月最重要的關鍵字就是「收穫」，先前的付出終於迎來豐碩成果。