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🟡本文重點摘要

2026世界盃最新金靴榜

排名 球員 國家 進球 1 梅西 阿根廷 5球 2 姆巴佩 法國 4球 2 哈蘭德 挪威 4球 4 Deniz Undav 德國 3球 4 Jonathan David 加拿大 3球

▲法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）延續世界盃高效率表現，目前累積4球緊追梅西，力拚完成世界盃金靴獎連霸。（圖／美聯社／達志影像）

▲挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）生涯首度登上世界盃舞台就火力全開，前兩戰攻進4球，成為本屆金靴獎最受矚目的黑馬之一。（圖／路透／美聯社）

▲葡萄牙傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）在對烏茲別克之戰梅開二度，成為史上首位連續6屆世界盃都有進球的球員，正式加入本屆金靴獎競爭行列。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽進入第二輪尾聲，金靴獎之爭也逐漸白熱化。衛冕冠軍阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）目前以5顆進球獨居射手榜首位，不僅率領阿根廷提前晉級32強，更以18顆世界盃生涯進球正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃歷史第一射手。不過，這場金靴爭霸戰遠未結束。法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）同樣火力全開，目前都攻入4球緊追在後。而41歲葡萄牙傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）在對烏茲別克梅開二度後，也正式加入競爭行列。阿根廷首戰3：0擊敗阿爾及利亞，梅西上演帽子戲法。第二戰對奧地利雖然一度罰丟12碼，但隨後仍攻進2球完成梅開二度。這讓他的世界盃生涯總進球數來到18球，正式超越克洛澤保持多年的17球紀錄。更驚人的是，阿根廷目前累積5顆進球，全部來自梅西。39歲的他，仍然是世界足壇最具決定性的球員之一。2022年卡達世界盃金靴得主姆巴佩，本屆賽事同樣維持恐怖效率。法國首戰擊敗塞內加爾，他梅開二度；第二戰對伊拉克再度完成雙響砲，目前累積4球。值得注意的是，姆巴佩世界盃累積進球已達14球，同時超越法國傳奇射手吉魯（Olivier Giroud），成為法國國家隊歷史進球王。若法國持續晉級，姆巴佩仍是最有可能超越梅西的人選。對哈蘭德而言，2026年具有特殊意義，這是挪威睽違28年重返世界盃，也是哈蘭德生涯首次參賽。他前兩戰就狂轟4球，包括對伊拉克梅開二度，以及對塞內加爾再進2球。以哈蘭德的禁區終結能力來看，只要挪威能夠持續晉級，他很可能一路追趕梅西與姆巴佩。雖然目前僅有2球進帳，但C羅的話題性絲毫不輸任何人。葡萄牙第二戰5：0血洗烏茲別克，C羅完成梅開二度，成為世界足球史上首位在6屆世界盃都有進球紀錄的球員。考量葡萄牙仍有至少一場小組賽，加上淘汰賽機會不低，若C羅持續保持先發位置，仍有後來居上的可能。除了三大熱門外，還有幾位球員正在悄悄追趕，加拿大前鋒大衛（Jonathan David，3球）：首戰面對卡達完成帽子戲法，目前排名第四；德國前鋒溫達夫（Deniz Undav，3球）兩場比賽攻進3球外加2次助攻，是目前效率最高的射手之一。1️⃣ 梅西（阿根廷）2️⃣ 姆巴佩（法國）3️⃣ 哈蘭德（挪威）4️⃣ C羅（葡萄牙）5️⃣ Jonathan David（加拿大）梅西目前領先優勢最大，但阿根廷若提前晉級後進行輪換，可能影響後續進球數，姆巴佩與哈蘭德則擁有年齡與體能優勢，而且兩人所屬球隊進攻火力同樣驚人。至於C羅，雖然起跑稍慢，但以他對紀錄的執著程度來看，只要葡萄牙持續前進，這場跨世代的金靴之爭恐怕還有更多精彩劇本等待上演。