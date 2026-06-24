2026年世界盃小組賽進入第二輪尾聲，金靴獎之爭也逐漸白熱化。衛冕冠軍阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）目前以5顆進球獨居射手榜首位，不僅率領阿根廷提前晉級32強，更以18顆世界盃生涯進球正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃歷史第一射手。不過，這場金靴爭霸戰遠未結束。法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）同樣火力全開，目前都攻入4球緊追在後。而41歲葡萄牙傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）在對烏茲別克梅開二度後，也正式加入競爭行列。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃最新金靴榜排名
📍梅西打破世界盃歷史進球紀錄
📍姆巴佩、哈蘭德緊追不捨
📍C羅成史上首位6屆世界盃進球球員
📍誰最有機會奪下2026世界盃金靴獎？
2026世界盃最新金靴榜
梅西正式登頂世界盃歷史第一射手
阿根廷首戰3：0擊敗阿爾及利亞，梅西上演帽子戲法。第二戰對奧地利雖然一度罰丟12碼，但隨後仍攻進2球完成梅開二度。這讓他的世界盃生涯總進球數來到18球，正式超越克洛澤保持多年的17球紀錄。
更驚人的是，阿根廷目前累積5顆進球，全部來自梅西。39歲的他，仍然是世界足壇最具決定性的球員之一。
姆巴佩挑戰衛冕金靴
2022年卡達世界盃金靴得主姆巴佩，本屆賽事同樣維持恐怖效率。法國首戰擊敗塞內加爾，他梅開二度；第二戰對伊拉克再度完成雙響砲，目前累積4球。值得注意的是，姆巴佩世界盃累積進球已達14球，同時超越法國傳奇射手吉魯（Olivier Giroud），成為法國國家隊歷史進球王。若法國持續晉級，姆巴佩仍是最有可能超越梅西的人選。
哈蘭德迎來生涯首屆世界盃
對哈蘭德而言，2026年具有特殊意義，這是挪威睽違28年重返世界盃，也是哈蘭德生涯首次參賽。他前兩戰就狂轟4球，包括對伊拉克梅開二度，以及對塞內加爾再進2球。
以哈蘭德的禁區終結能力來看，只要挪威能夠持續晉級，他很可能一路追趕梅西與姆巴佩。
C羅正式加入金靴爭霸戰
雖然目前僅有2球進帳，但C羅的話題性絲毫不輸任何人。葡萄牙第二戰5：0血洗烏茲別克，C羅完成梅開二度，成為世界足球史上首位在6屆世界盃都有進球紀錄的球員。
考量葡萄牙仍有至少一場小組賽，加上淘汰賽機會不低，若C羅持續保持先發位置，仍有後來居上的可能。
其他黑馬人選
除了三大熱門外，還有幾位球員正在悄悄追趕，加拿大前鋒大衛（Jonathan David，3球）：首戰面對卡達完成帽子戲法，目前排名第四；德國前鋒溫達夫（Deniz Undav，3球）兩場比賽攻進3球外加2次助攻，是目前效率最高的射手之一。
誰最有機會奪下金靴獎？
奪獎機率評估
1️⃣ 梅西（阿根廷）
2️⃣ 姆巴佩（法國）
3️⃣ 哈蘭德（挪威）
4️⃣ C羅（葡萄牙）
5️⃣ Jonathan David（加拿大）
梅西目前領先優勢最大，但阿根廷若提前晉級後進行輪換，可能影響後續進球數，姆巴佩與哈蘭德則擁有年齡與體能優勢，而且兩人所屬球隊進攻火力同樣驚人。
至於C羅，雖然起跑稍慢，但以他對紀錄的執著程度來看，只要葡萄牙持續前進，這場跨世代的金靴之爭恐怕還有更多精彩劇本等待上演。
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📍2026世界盃最新金靴榜排名
📍梅西打破世界盃歷史進球紀錄
📍姆巴佩、哈蘭德緊追不捨
📍C羅成史上首位6屆世界盃進球球員
📍誰最有機會奪下2026世界盃金靴獎？
2026世界盃最新金靴榜
|排名
|球員
|國家
|進球
|1
|梅西
|阿根廷
|5球
|2
|姆巴佩
|法國
|4球
|2
|哈蘭德
|挪威
|4球
|4
|Deniz Undav
|德國
|3球
|4
|Jonathan David
|加拿大
|3球
阿根廷首戰3：0擊敗阿爾及利亞，梅西上演帽子戲法。第二戰對奧地利雖然一度罰丟12碼，但隨後仍攻進2球完成梅開二度。這讓他的世界盃生涯總進球數來到18球，正式超越克洛澤保持多年的17球紀錄。
更驚人的是，阿根廷目前累積5顆進球，全部來自梅西。39歲的他，仍然是世界足壇最具決定性的球員之一。
姆巴佩挑戰衛冕金靴
2022年卡達世界盃金靴得主姆巴佩，本屆賽事同樣維持恐怖效率。法國首戰擊敗塞內加爾，他梅開二度；第二戰對伊拉克再度完成雙響砲，目前累積4球。值得注意的是，姆巴佩世界盃累積進球已達14球，同時超越法國傳奇射手吉魯（Olivier Giroud），成為法國國家隊歷史進球王。若法國持續晉級，姆巴佩仍是最有可能超越梅西的人選。
對哈蘭德而言，2026年具有特殊意義，這是挪威睽違28年重返世界盃，也是哈蘭德生涯首次參賽。他前兩戰就狂轟4球，包括對伊拉克梅開二度，以及對塞內加爾再進2球。
以哈蘭德的禁區終結能力來看，只要挪威能夠持續晉級，他很可能一路追趕梅西與姆巴佩。
雖然目前僅有2球進帳，但C羅的話題性絲毫不輸任何人。葡萄牙第二戰5：0血洗烏茲別克，C羅完成梅開二度，成為世界足球史上首位在6屆世界盃都有進球紀錄的球員。
考量葡萄牙仍有至少一場小組賽，加上淘汰賽機會不低，若C羅持續保持先發位置，仍有後來居上的可能。
其他黑馬人選
除了三大熱門外，還有幾位球員正在悄悄追趕，加拿大前鋒大衛（Jonathan David，3球）：首戰面對卡達完成帽子戲法，目前排名第四；德國前鋒溫達夫（Deniz Undav，3球）兩場比賽攻進3球外加2次助攻，是目前效率最高的射手之一。
誰最有機會奪下金靴獎？
奪獎機率評估
1️⃣ 梅西（阿根廷）
2️⃣ 姆巴佩（法國）
3️⃣ 哈蘭德（挪威）
4️⃣ C羅（葡萄牙）
5️⃣ Jonathan David（加拿大）
梅西目前領先優勢最大，但阿根廷若提前晉級後進行輪換，可能影響後續進球數，姆巴佩與哈蘭德則擁有年齡與體能優勢，而且兩人所屬球隊進攻火力同樣驚人。
至於C羅，雖然起跑稍慢，但以他對紀錄的執著程度來看，只要葡萄牙持續前進，這場跨世代的金靴之爭恐怕還有更多精彩劇本等待上演。
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