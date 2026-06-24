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▲2026年世界盃A組第3輪於6月25日開踢，韓國交手南非。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/25 韓國VS南非基本資訊

📍2026世界盃A組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 墨西哥 2－0－0 3（0）、+3 6（晉級32強） 2 韓國 1－0－1 2（2）、0 3 3 捷克 0－1－1 2（3）、-1 1 4 非洲 0－1－1 1（3）、-2 1

📍韓國VS南非戰力分析

▲2026年世界盃A組第3輪，南非中場核心莫庫納（Teboho Mokoena）因黃牌關係而無法對韓國出賽，對南非來說，無疑是戰力一大損失。（圖／美聯社／達志影像）

📍韓國VS南非傷兵名單與預測先發

⚽韓國預測先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 金承奎 Kim Seung-Gyu 後衛 李韓汎 Lee Han-Beom 後衛 金敏在 Kim Min-Jae 後衛 李其赫 Lee Ki-Hyeok 後衛 金紋奐 Kim Moon-Hwan 後衛 薛英佑 Seol Young-Woo 中場 白勝浩 Paik Seung-Ho 中場 黃仁範 Hwang In-Beom 中場 李剛仁 Lee Kang-In 中場 李在城 Lee Jae-Sung 前鋒 孫興慜 Son Heung-Min

⚽南非預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 威廉斯 Ronwen Williams 後衛 穆道 Khuliso Mudau 後衛 奧孔 Ime Okon 後衛 姆博卡齊 Mbekezeli Mbokazi 後衛 莫迪巴 Aubrey Modiba 中場 姆巴塔 Thalente Mbatha 中場 西索爾 Yaya Sithole 中場 亞當斯 Jayden Adams 前鋒 馬塞科 Thapelo Maseko 前鋒 阿波利斯 Oswin Appollis 前鋒 雷納斯 Iqraam Rayners

📍韓國VS南非近期狀態

📍2026世界盃韓國國家隊球員名單

📍2026世界盃南非國家隊球員名單

📍2026世界盃A組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月12日（五） 凌晨03：00 摩西哥2：0南非 阿茲特克體育場／墨西哥城 6月12日（五） 早上10：00 韓國2：1捷克 亞克朗球場／瓜達拉哈拉 第2輪 6月19日（五） 凌晨00：00 捷克1：1南非 賓士體育場／亞特蘭大 6月19日（五） 早上09：00 墨西哥1：0韓國 亞克朗球場／瓜達拉哈拉 第3輪 6月25日（四） 早上09：00 捷克vs墨西哥 阿茲特克體育場／墨西哥城 6月25日（四） 早上09：00 南非vs韓國 BBVA體育場／蒙特雷

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月25日上午9點30分，A組第3輪開踢，由韓國交手南非。南非在小組賽前2戰僅拿到1積分，正面臨著巨大的晉級壓力，對戰韓國基本上是退無可退；反觀韓國前2戰則是拿到3積分，只要不敗給南非，就能確保晉級淘汰賽的機會。📍比賽對戰：韓國VS南非（世界盃A組小組賽）：2026年6月25日早上9點（台灣時間）：BBVA體育場（蒙特雷）：特略（Facundo Tello，阿根廷）韓國則在最終戰前處於理想的身體狀態，總教練洪明甫證實全隊全員健康、毫無傷兵疑慮。然而，教練團必須克服BBVA體育場當地的酷熱天氣，進行大幅度的陣容輪替以對抗疲勞。總教練洪明甫暗示，他將針對先發陣容調整2到3個位置，這可能會讓隊長孫興慜移往邊路，以激發出更具活力的進攻流暢度。黃牌陷入禁賽危機也是選人時需要權衡的難題，陣中核心球員李剛仁、白勝浩 以及李韓汎 目前都身背一張黃牌。若再領到1張黃牌，他們將在潛在的32強淘汰賽中遭到禁賽。門將預計由金承奎把守大門，並由效力於拜仁慕尼黑的金敏在領銜穩固的3後衛防線。由於禁賽問題，南非在中場遭遇了嚴峻的挑戰。總教練布羅斯（Hugo Broos）勢必得調整他的中路配置，因為主力中場莫庫納（Teboho Mokoena）因累積多張黃牌而遭到禁賽。與此同時，經驗豐富的進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）也將繼續缺陣，他正在執行FIFA 3場禁賽令中的第2場。不過球隊也有迎來好消息，在首場比賽領到紅牌的西索爾（Yaya Sithole）在結束1場禁賽後宣告回歸。他預計將直接重返先發陣容，與姆巴塔（Thalente Mbatha）搭檔以鞏固中場防線。防守端方面，姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）與奧孔（Ime Okon）很可能會在隊長兼守門員威廉斯（Ronwen Williams）面前築起後防防線。禁賽：無傷勢疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）禁賽：莫庫納（Teboho Mokoena，黃牌）、茲瓦尼（Themba Zwane，黃牌）傷勢疑慮：無：韓國在本次賽事的戰績相對穩定，但正尋求從上一場的小幅挫敗中反彈。韓國在首戰表現亮眼，以2：1擊敗捷克，在小組中奠定有利位置。然而，他們的氣勢在第2戰受挫，以0：1惜敗給防守紀律嚴明的墨西哥。此役韓國只需要1分積分（和局）就能確保晉級席次。：南非帶著搖搖欲墜的狀態迎來這場關鍵對決，在小組賽前2場比賽僅拿到1分積分。在首戰踢得相當掙扎，下半場一張代價高昂的紅牌讓他們以0：2遺憾不敵墨西哥。第2戰他們展現韌性，憑藉比賽後段的一記罰球，以1：1逼平捷克、咬住關鍵積分。但他們目前仍未嘗一勝，且在陣地戰中缺乏破門的銳利度。▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）▪️守門員：威廉斯（Ronwen Williams）、戈斯（Ricardo Goss）、錢內（Sipho Chaine）▪️後衛：穆道（Khuliso Mudau）、馬坎亞（Olwethu Makhanya）、克羅斯（Bradley Cross）、馬圖魯迪（Thabang Matuludi）、西比西（Nkosinathi Sibisi）、莫迪巴（Aubrey Modiba）、恩達馬內（Khulumani Ndamane）、奧孔（Ime Okon）、卡比尼（Samukele Kabini）、姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）▪️中場：莫庫納（Teboho Mokoena）、亞當斯（Jayden Adams）、姆巴塔（Thalente Mbatha）、塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele）、西索爾（Yaya Sithole）▪️前鋒：阿波利斯（Oswin Appollis）、莫雷米（Tshepang Moremi）、馬克戈帕（Evidence Makgopa）、福斯特（Lyle Foster）、雷納斯（Iqraam Rayners）、莫福肯（Relebohile Mofokeng）、茲瓦尼（Themba Zwane）、馬塞科（Thapelo Maseko）