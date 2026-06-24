2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月25日上午9點30分，A組第3輪開踢，由韓國交手南非。南非在小組賽前2戰僅拿到1積分，正面臨著巨大的晉級壓力，對戰韓國基本上是退無可退；反觀韓國前2戰則是拿到3積分，只要不敗給南非，就能確保晉級淘汰賽的機會。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組韓國VS南非的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25 韓國VS南非基本資訊
📍2026世界盃A組戰績表
📍韓國VS南非戰力戰力分析
📍韓國VS南非預測先發名單與傷兵名單
📍韓國VS南非近期狀態
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃南非國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25 韓國VS南非基本資訊
📍比賽對戰：韓國VS南非（世界盃A組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月25日早上9點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（蒙特雷）
📍主裁判：特略（Facundo Tello，阿根廷）
📍2026世界盃A組戰績表
📍韓國VS南非戰力分析
韓國：韓國則在最終戰前處於理想的身體狀態，總教練洪明甫證實全隊全員健康、毫無傷兵疑慮。然而，教練團必須克服BBVA體育場當地的酷熱天氣，進行大幅度的陣容輪替以對抗疲勞。總教練洪明甫暗示，他將針對先發陣容調整2到3個位置，這可能會讓隊長孫興慜移往邊路，以激發出更具活力的進攻流暢度。
黃牌陷入禁賽危機也是選人時需要權衡的難題，陣中核心球員李剛仁、白勝浩 以及李韓汎 目前都身背一張黃牌。若再領到1張黃牌，他們將在潛在的32強淘汰賽中遭到禁賽。門將預計由金承奎把守大門，並由效力於拜仁慕尼黑的金敏在領銜穩固的3後衛防線。
南非：由於禁賽問題，南非在中場遭遇了嚴峻的挑戰。總教練布羅斯（Hugo Broos）勢必得調整他的中路配置，因為主力中場莫庫納（Teboho Mokoena）因累積多張黃牌而遭到禁賽。與此同時，經驗豐富的進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）也將繼續缺陣，他正在執行FIFA 3場禁賽令中的第2場。
不過球隊也有迎來好消息，在首場比賽領到紅牌的西索爾（Yaya Sithole）在結束1場禁賽後宣告回歸。他預計將直接重返先發陣容，與姆巴塔（Thalente Mbatha）搭檔以鞏固中場防線。防守端方面，姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）與奧孔（Ime Okon）很可能會在隊長兼守門員威廉斯（Ronwen Williams）面前築起後防防線。
📍韓國VS南非傷兵名單與預測先發
韓國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）
南非傷兵名單：
禁賽：莫庫納（Teboho Mokoena，黃牌）、茲瓦尼（Themba Zwane，黃牌）
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽韓國預測先發（3-4-2-1）：
⚽南非預測先發（4-3-3）：
📍韓國VS南非近期狀態
韓國：韓國在本次賽事的戰績相對穩定，但正尋求從上一場的小幅挫敗中反彈。韓國在首戰表現亮眼，以2：1擊敗捷克，在小組中奠定有利位置。然而，他們的氣勢在第2戰受挫，以0：1惜敗給防守紀律嚴明的墨西哥。此役韓國只需要1分積分（和局）就能確保晉級席次。
南非：南非帶著搖搖欲墜的狀態迎來這場關鍵對決，在小組賽前2場比賽僅拿到1分積分。在首戰踢得相當掙扎，下半場一張代價高昂的紅牌讓他們以0：2遺憾不敵墨西哥。第2戰他們展現韌性，憑藉比賽後段的一記罰球，以1：1逼平捷克、咬住關鍵積分。但他們目前仍未嘗一勝，且在陣地戰中缺乏破門的銳利度。
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）
▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）
▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）
▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）
📍2026世界盃南非國家隊球員名單
▪️守門員：威廉斯（Ronwen Williams）、戈斯（Ricardo Goss）、錢內（Sipho Chaine）
▪️後衛：穆道（Khuliso Mudau）、馬坎亞（Olwethu Makhanya）、克羅斯（Bradley Cross）、馬圖魯迪（Thabang Matuludi）、西比西（Nkosinathi Sibisi）、莫迪巴（Aubrey Modiba）、恩達馬內（Khulumani Ndamane）、奧孔（Ime Okon）、卡比尼（Samukele Kabini）、姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）
▪️中場：莫庫納（Teboho Mokoena）、亞當斯（Jayden Adams）、姆巴塔（Thalente Mbatha）、塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele）、西索爾（Yaya Sithole）
▪️前鋒：阿波利斯（Oswin Appollis）、莫雷米（Tshepang Moremi）、馬克戈帕（Evidence Makgopa）、福斯特（Lyle Foster）、雷納斯（Iqraam Rayners）、莫福肯（Relebohile Mofokeng）、茲瓦尼（Themba Zwane）、馬塞科（Thapelo Maseko）
📍2026世界盃A組賽程表
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📍2026世界盃6/25 韓國VS南非基本資訊
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📍韓國VS南非戰力戰力分析
📍韓國VS南非預測先發名單與傷兵名單
📍韓國VS南非近期狀態
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃南非國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：韓國VS南非（世界盃A組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月25日早上9點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（蒙特雷）
📍主裁判：特略（Facundo Tello，阿根廷）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|墨西哥
|2－0－0
|3（0）、+3
|6（晉級32強）
|2
|韓國
|1－0－1
|2（2）、0
|3
|3
|捷克
|0－1－1
|2（3）、-1
|1
|4
|非洲
|0－1－1
|1（3）、-2
|1
韓國：韓國則在最終戰前處於理想的身體狀態，總教練洪明甫證實全隊全員健康、毫無傷兵疑慮。然而，教練團必須克服BBVA體育場當地的酷熱天氣，進行大幅度的陣容輪替以對抗疲勞。總教練洪明甫暗示，他將針對先發陣容調整2到3個位置，這可能會讓隊長孫興慜移往邊路，以激發出更具活力的進攻流暢度。
黃牌陷入禁賽危機也是選人時需要權衡的難題，陣中核心球員李剛仁、白勝浩 以及李韓汎 目前都身背一張黃牌。若再領到1張黃牌，他們將在潛在的32強淘汰賽中遭到禁賽。門將預計由金承奎把守大門，並由效力於拜仁慕尼黑的金敏在領銜穩固的3後衛防線。
南非：由於禁賽問題，南非在中場遭遇了嚴峻的挑戰。總教練布羅斯（Hugo Broos）勢必得調整他的中路配置，因為主力中場莫庫納（Teboho Mokoena）因累積多張黃牌而遭到禁賽。與此同時，經驗豐富的進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）也將繼續缺陣，他正在執行FIFA 3場禁賽令中的第2場。
不過球隊也有迎來好消息，在首場比賽領到紅牌的西索爾（Yaya Sithole）在結束1場禁賽後宣告回歸。他預計將直接重返先發陣容，與姆巴塔（Thalente Mbatha）搭檔以鞏固中場防線。防守端方面，姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）與奧孔（Ime Okon）很可能會在隊長兼守門員威廉斯（Ronwen Williams）面前築起後防防線。
韓國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）
南非傷兵名單：
禁賽：莫庫納（Teboho Mokoena，黃牌）、茲瓦尼（Themba Zwane，黃牌）
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽韓國預測先發（3-4-2-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|金承奎
|Kim Seung-Gyu
|後衛
|李韓汎
|Lee Han-Beom
|後衛
|金敏在
|Kim Min-Jae
|後衛
|李其赫
|Lee Ki-Hyeok
|後衛
|金紋奐
|Kim Moon-Hwan
|後衛
|薛英佑
|Seol Young-Woo
|中場
|白勝浩
|Paik Seung-Ho
|中場
|黃仁範
|Hwang In-Beom
|中場
|李剛仁
|Lee Kang-In
|中場
|李在城
|Lee Jae-Sung
|前鋒
|孫興慜
|Son Heung-Min
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|威廉斯
|Ronwen Williams
|後衛
|穆道
|Khuliso Mudau
|後衛
|奧孔
|Ime Okon
|後衛
|姆博卡齊
|Mbekezeli Mbokazi
|後衛
|莫迪巴
|Aubrey Modiba
|中場
|姆巴塔
|Thalente Mbatha
|中場
|西索爾
|Yaya Sithole
|中場
|亞當斯
|Jayden Adams
|前鋒
|馬塞科
|Thapelo Maseko
|前鋒
|阿波利斯
|Oswin Appollis
|前鋒
|雷納斯
|Iqraam Rayners
韓國：韓國在本次賽事的戰績相對穩定，但正尋求從上一場的小幅挫敗中反彈。韓國在首戰表現亮眼，以2：1擊敗捷克，在小組中奠定有利位置。然而，他們的氣勢在第2戰受挫，以0：1惜敗給防守紀律嚴明的墨西哥。此役韓國只需要1分積分（和局）就能確保晉級席次。
南非：南非帶著搖搖欲墜的狀態迎來這場關鍵對決，在小組賽前2場比賽僅拿到1分積分。在首戰踢得相當掙扎，下半場一張代價高昂的紅牌讓他們以0：2遺憾不敵墨西哥。第2戰他們展現韌性，憑藉比賽後段的一記罰球，以1：1逼平捷克、咬住關鍵積分。但他們目前仍未嘗一勝，且在陣地戰中缺乏破門的銳利度。
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）
▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）
▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）
▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）
📍2026世界盃南非國家隊球員名單
▪️守門員：威廉斯（Ronwen Williams）、戈斯（Ricardo Goss）、錢內（Sipho Chaine）
▪️後衛：穆道（Khuliso Mudau）、馬坎亞（Olwethu Makhanya）、克羅斯（Bradley Cross）、馬圖魯迪（Thabang Matuludi）、西比西（Nkosinathi Sibisi）、莫迪巴（Aubrey Modiba）、恩達馬內（Khulumani Ndamane）、奧孔（Ime Okon）、卡比尼（Samukele Kabini）、姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）
▪️中場：莫庫納（Teboho Mokoena）、亞當斯（Jayden Adams）、姆巴塔（Thalente Mbatha）、塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele）、西索爾（Yaya Sithole）
▪️前鋒：阿波利斯（Oswin Appollis）、莫雷米（Tshepang Moremi）、馬克戈帕（Evidence Makgopa）、福斯特（Lyle Foster）、雷納斯（Iqraam Rayners）、莫福肯（Relebohile Mofokeng）、茲瓦尼（Themba Zwane）、馬塞科（Thapelo Maseko）
📍2026世界盃A組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月12日（五）
|凌晨03：00
|摩西哥2：0南非
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|6月12日（五）
|早上10：00
|韓國2：1捷克
|亞克朗球場／瓜達拉哈拉
|第2輪
|6月19日（五）
|凌晨00：00
|捷克1：1南非
|賓士體育場／亞特蘭大
|6月19日（五）
|早上09：00
|墨西哥1：0韓國
|亞克朗球場／瓜達拉哈拉
|第3輪
|6月25日（四）
|早上09：00
|捷克vs墨西哥
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|6月25日（四）
|早上09：00
|南非vs韓國
|BBVA體育場／蒙特雷
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
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|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直
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