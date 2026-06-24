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王婉諭猛轟 謝典霖反指這人畫大餅

▲謝典霖指籃協長期面臨龐大財務缺口，財務虧損並非他個人造成的。（圖／讀者提供，2026.06.24）

謝典霖喊冤：沒有去動籃協裡面的錢

時代力量黨主席王婉諭近日砲轟彰化縣議長謝典霖整天飲酒作樂，不僅敗壞個人形象，更在擔任中華籃協主席期間將錢揮霍殆盡，導致協會財務陷入困境，甚至賠掉台灣籃球的未來。對於外界質疑籃協在其任內虧損逾5千萬元、帳上僅剩300萬元可運用，謝典霖今（24）日回應表示，所謂虧損是多年累積形成的，肇因於之前的體育署承諾補助卻未能完全到位，協會長期面臨龐大財務缺口。謝典霖日前出席彰化縣警察局動土典禮時散發酒氣，一連串失態舉止引發議論，甚至被網友封為「金鏟哥」。王婉諭昨天在臉書發文，重砲抨擊謝典霖整天飲酒作樂，不僅敗壞自身名聲，更敗掉台灣籃球的未來，並批評他在籃協主席任內將現金耗盡，讓協會滿目瘡痍。王婉諭直言「真的只有謝典霖可以超越謝典霖」，呼籲運動部及檢調單位介入調查，徹底釐清籃協財務問題。她強調努力拚戰的選手與長期支持的球迷，不應替「喝醉的太子」收拾殘局。面對外界質疑，謝典霖今日出席彰化縣警察局無人機隊成軍典禮後受訪表示，籃協近年同時承受政府補助縮減、國際賽事支出增加的雙重壓力，財務負擔日益沉重。他指出，前體育署長鄭世忠上任後，籃協補助遭到大幅縮減，「補助幾乎減半」，而體育署對於國際賽的全額補助範圍只在亞運、奧運等大型賽事，其餘比賽的額外支出往往須由協會自行籌措。謝典霖舉例說明，亞洲盃原定在伊朗舉行，後因戰事改至沙烏地阿拉伯，整體經費隨之增加；原本每人約7萬元的經濟艙機票，體育署同意選手改搭商務艙後，每人額外增加約20萬元成本，相關費用卻要協會自行籌措。對於外界質疑其掏空籃協資產，謝典霖否認有揮霍或挪用情形，強調協會帳務是長年累積形成，「帳從以前一直做下來，裡面的錢我們也沒有去動」他表示，籃協執行的工作多為國際賽事與國家隊相關任務，不可能隨意舉辦自己想辦的活動；然而部分額外開支超出原有補助範圍，導致財務壓力持續擴大。謝典霖也指出，歷屆理監事長期扮演後勤支援角色，每年持續捐款與募款，上一屆累計投入數千萬元資金挹注協會運作。外界所稱的虧損並非單一任期造成，而是多年累積的帳務結果，不應全數歸咎於他個人。