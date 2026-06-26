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▲《轉世之獸》故事背景設定在西元4026年末日災難後的日本，一個被神祕「污穢」所侵蝕的嚴酷世界。（圖／轉世之獸）

▲《轉世之獸》融合即時動作與回合制戰鬥系統，主角艾瑪能運用敏捷的刀劍能力進行前線極限輸出。（圖／轉世之獸）

知名 IP《寶可夢》系列開發商 Game Freak 全新力作《轉世之獸》，將於2026年8月4日正式發售，《轉世之獸》採用最新的 Unreal Engine 5 引擎精心打造，目前已在各大平台開放全球預購，引發全球玩家與媒體的高度關注與熱烈期待。《轉世之獸》故事背景設定在西元4026年末日災難後的日本，一個被神祕「污穢」所侵蝕的嚴酷世界，人類僅存的希望，寄託在遭受排擠的少女「艾瑪」與受腐蝕的忠犬「庫烏」身上。在無常多變的末世廢土中，森林可能會毫無預兆地拔地而起，玩家將陪伴這對一人一犬的獨特搭檔，在美麗與危險交織的孤獨旅程中，共同面對失落並感受同伴間最深刻的溫暖羈絆。《轉世之獸》融合即時動作與回合制戰鬥系統，主角艾瑪能運用敏捷的刀劍能力進行前線極限輸出，同時還能像遊玩回合制角色扮演遊戲般，隨時指揮身旁的忠犬庫烏釋放各種強大且關鍵的戰術技能，兩人高度默契的協同作戰，將為玩家提供充滿深度與操作樂趣的全新戰鬥快感。為了滿足不同玩家的戰鬥偏好，《轉世之獸》提供高度自由度的角色養成系統，玩家能透過獨特的技能樹、多樣化的裝備以及靈石，打造專屬的戰鬥風格，與敵人正面交鋒、在暗處潛行、保持距離的遠程消耗，都能在遊戲中發揮。《轉世之獸》支援繁體中文、日語、英語等11種語言，並提供日語與英語的全語音配音。遊戲將同步登陸 PC、PlayStation 5 以及 Xbox Series X|S 平台。售價方面，《轉世之獸》Steam 一般版為新台幣 1299 元、豪華版為1499元；PS5 實體版則為新台幣 1690 元，對於喜愛深邃世界觀與高質感動作遊戲的玩家，這絕對是今年不容錯過的重量級大作。