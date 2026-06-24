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韓國女團i-dle泰國籍成員Minnie，出道後因家境優渥，常被貼上「富二代」、「泰國公主」等標籤，連帶也衍生出不少關於她家庭背景的傳聞。近日，Minnie過去登上網路節目的片段再度被翻出，她親自回應外界最常討論的家世話題，否認自己是大家想像中的「超級富二代」，但由於提到家族在泰國經營的渡假村，目前已交由母親管理，爸爸則是銀行的主管，被不少網友質疑：「這還不算富二代嗎？」Minnie日前出演網路綜藝《浪漫的外勞》時，被問到「家裡是不是很有錢」的傳聞，當場搖頭否認，直說自己從不覺得算富有。她表示，世界上比自己更有錢的人太多了，所以從來不會把自己當成富二代看待。至於外界熟知的家族渡假村，她也首度說明，那其實原本是外公外婆經營的事業，最近才交接給媽媽接手。除了渡假村話題，Minnie也在節目裡一一拆解圍繞自己多年的家世傳聞。像是網路上曾盛傳她的姑姑擁有泰國皇室血統，她坦言自己也是聽到傳聞後才知道，甚至還特地打電話問媽媽求證。至於爸爸擔任銀行副會長一事，她則解釋，「副會長」這個職稱在不同國家的企業體系裡，代表的規模和意義本來就不太一樣，不能直接用同一套標準去理解。這段舊影片最近又被轉到韓國論壇theqoo後，再度掀起討論。有網友認為，家裡有渡假村、父親又在金融圈擔任高層，無論怎麼看都已經是相當富裕的家庭，直言「這樣還不算有錢嗎」，認為她明明是富二代又不承認。但也有不少人替她緩頰，認為泰國本來就有不少財力驚人的頂級富豪，Minnie只是以自己成長環境中的標準來看待「有錢」這件事，不代表她是在裝窮。