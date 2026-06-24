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10年贊助反遭指控「情勒」！老闆心碎取消贊助

▲針對此起轉學風波與外界的關注，錦和高中籃球隊也正式發出聲明回應。（圖／GoogleMaps）

克拉克早餐老闆無奈：「教練點醒了我，不再自以為是地倒貼」

錦和高中發聲了！尊重家長決定、感謝克拉克早餐

▲錦和高中籃球隊也正式發出聲明稿回應，除了感謝克拉克早餐店及各界長期的支持外，針對事件做出澄清。（圖／新北市錦和高中男子籃球隊）

新北市錦和高中籃球隊近年在 HBL 甲組賽場上屢創佳績，成為備受矚目的新興強權，然而，近期卻因一名球員的轉學事件引發不小的風波。長年提供免費飲料等贊助該校體育班的在地店家「克拉克早餐店」老闆，因發聲力挺學生，竟遭球隊教練指控。對此，老闆於昨（23）日宣布，自 7 月 1 日起全面停止對錦和高中體育班的各項優惠，事件曝光後引發大批校友關注與聲援。「克拉克早餐店」長期以來是在地學生與體育班的溫暖後盾。老闆不僅在非尖峰時段提供免費飲品，有時甚至會為了讓籃球隊能全隊安穩用餐而提早打烊。然而，在這次轉學糾紛中，老闆挺身為學生發聲，卻換來教練一句「情勒學校」的指控。為此，細數他這 10 年來對錦和高中的付出，一年一萬杯飲料免費，餐點打折可樂汽水免費暢飲，餐點招待消費打折，體育班要來也立刻擋掉外面客人，營業額也從每天三萬到現在剩三分之一，老闆還對籃球隊加碼一千瓶牛奶，蛋糕一百盒起跳水果零食若干，前往應援無數。面對教練的指責，老闆心碎地發出聲明：「感謝教練點醒我，讓我知道這樣做是錯的。現在錦和是 HBL 名校、不缺資源，想要球衣就好好聽教練的話，更不缺我這種亂貼的人。」老闆強調，自己與校方價值觀不同，他尊重並接受，也不想影響校方的決定。他也強調，從今日起不會再進入球場，也不再關心球賽，並對過去這十幾年來「自以為是的貼著學校」表達歉意，並從 7 月 1 日開始，店內將不再對錦和高中體育班提供任何免費品項與招待。貼文曝光後，也立刻引發2萬名網友按讚力挺，「身為國中老師，我都不請學生吃吃喝喝了，老闆，你真的不需要這種行為，學生不會感激的」、「老闆的立場是正確的，身為一個喜歡籃球的人也實際去支持這些打球的孩子，甚至你只是想要幫一個想要轉隊的學生說話今天卻落得這樣的下場」、「竟然有免費牛奶我看到嚇到」。更有不少校友、家長發聲力挺，「別難過了！克拉克我從小吃到大，老闆態度越差我越愛，也不知道因為籃球隊要去吃，所以說11點就打烊幾次了」、「克拉克，我是球員家長，我非常的感激你對我小朋友的照顧，更是佩服你付出的一切以及對我們小朋友幫助的地方」、「感謝老闆長久以來的支持錦和男籃，您辛苦了也正因為如此所以我們家長們才跟孩子們說要感恩老闆，不要去打擾老闆的生意，要去用餐就要付錢希望老闆早日身體健康」。針對此起轉學風波與外界的關注，錦和高中籃球隊也正式發出聲明稿回應，，針對事件做出澄清，完整聲明如下：針對該名學生家長提出之出國留學規劃與課業需求，本校於第一時間即召開多次跨處室會議，積極在公立學校體制內尋求合法合規之補救方案。於賽季結束後，校方亦多次與家長進行面談，提供符合教育部規定之重補修方案供參考。經雙方充分溝通後，家長最終仍決定讓學生轉學，本校充分尊重其選擇，已協助辦理後續轉學事務，並誠摯祝福該名學生未來發展順利。本校所有涉及學生成績評量、學分取得、轉學程序及參賽資格等各項事務，均須嚴格依循相關教育法規、學生評量規定及高中體總競賽辦法辦理。校方各項決策皆以全體學生權益及制度公平性為最高原則，並非任何個人所能擅自決定或變更。本校尊重外界對於教育理念、運動發展及學生權益的不同看法，亦虛心傾聽各項指教。教育工作充滿挑戰，我們將持續秉持教育專業與責任，為全體學生提供最妥適的學習與訓練環境。