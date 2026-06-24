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黃暐瀚駁鄭麗文說法：不為也，非不能也

總統府日前公布監察委員提名的最新名單，台北市長蔣萬安卻率先開出第一槍，喊話「廢除監察院」，更要藍白黨團否決29名監察委員和正副院長提名；不過，隨即遭到國民黨主席鄭麗文打臉稱，廢監院必須要修憲，而修憲幾乎是不可能，因此並非現階段優先推動的議題。對此，資深媒體人黃暐瀚反擊此說法，並強調：「修憲廢考監，絕對有可能！」黃暐瀚以戲劇《三國》為喻，建安四年，劉備奪徐州，曹操聞訊大驚大怒，大呼：「絕對不可能！」一旁軍師荀彧直言：「報告丞相，絕對有可能！」劉備只需拿曹操給予的兵符，誘殺徐州刺史車胄，掌握徐州八萬兵馬，乃手到擒來之事。而鄭麗文日前在政論節目上說道：「大家都知道修憲幾乎是不可能，要廢監察院必須要修憲，所以不會是國民黨現在要推動的優先議題。」同時，她也強調，修憲門檻太高了，自己是個務實的政治人物，所以不可能真的推動修憲，只是大家表表態。「報告鄭主席，修憲廢考監，絕對有可能！」黃暐瀚直言，民進黨51席、國民黨52席，藍綠共推修憲廢考監，早已超過85席修憲門檻，怎麼不可能？2022年立院表決「18歲公民權修憲案」，開出109票，就是藍綠共推的結果，修憲廢考監，怎麼不可能？絕對有可能！如今蔣萬安登高一呼，蔡其昌也已表態跟進，修憲廢考監只在鄭麗文「一念之間」，不為也，非不能也。