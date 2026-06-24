Netflix片庫內容多，不少用戶打開首頁後，常常被推薦演算法牽著走，想找特定類型電影、影集，反而要滑上好一陣子。其實Netflix有一套「隱藏分類代碼」，只要透過網頁版在網址後方輸入指定數字，就能直接跳到對應片單；例如韓劇迷可輸入「67879」，快速開啟韓國電視節目分類，追劇不用再慢慢搜尋。
Netflix隱藏代碼是什麼？官方證實可用
Netflix官方曾介紹，這套分類代碼並不是新功能，當時Netflix網站有公開的類型樹狀分類，每一種電影、影集類型都有專屬ID代碼，後來即使平台介面改版，這些代碼仍持續被使用。官方指出，Netflix的分類代碼會隨著平台內容與用戶需求持續增加，除了首頁推薦片單之外，用戶也能透過指定代碼，直接找到更細分的電影、影集類型。
Netflix秘密代碼怎麼來？人工標註加上演算法
第三方整理網站Netflix-Codes.com說明，Netflix會透過人工智慧與人類判斷，對平台上的電影、影集進行分類。Netflix會有人員觀看、評估與標記內容，整理出作品的劇情、場景、角色、類型等資訊，再透過演算法進一步歸納成不同分類。
也因為Netflix內容量龐大，這些分類不只停留在「喜劇」、「動作片」、「恐怖片」等大類，而是延伸出數萬種更細的微類型。對使用者來說，隱藏代碼就像是片庫捷徑，可直接進入指定分類頁，省下反覆搜尋的時間。
Netflix隱藏代碼怎麼用？4步驟快速開啟
想使用Netflix隱藏代碼，主要透過網頁瀏覽器操作。用戶可先打開常用瀏覽器，在網址列輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/代碼」，再把最後的「代碼」換成想看的分類數字，按下Enter後，即可進入對應分類頁。若尚未登入Netflix，系統可能會要求先登入帳號，才會顯示對應分類中的電影與劇集，需要注意的是，手機App或電視App不一定能用同樣方式輸入代碼，建議以網頁版操作最穩定。
韓國影集輸入5碼就有
以韓劇迷最關心的分類來說，「韓國電視節目」代碼為67879，只要在Netflix分類網址後方輸入這組5碼，就能進入韓國影集相關片單；若想找韓國電影，也可使用代碼5685。不過，Netflix片庫會依所在地區、授權狀態與平台調整而不同，即使輸入相同代碼，不同用戶看到的內容也可能不完全一致。Netflix Code網頁提醒，若部分代碼無法使用，可能是該分類不支援所在區域，或Netflix已更動代碼與片單。
Netflix隱藏代碼大分類一次看
動作與冒險：1365
日本卡通／動漫：7424
韓國電視節目：67879
韓國電影：5685
兒童與家庭電影：783
經典電影：31574
喜劇：6548
紀錄片：6839
劇情片：5763
外語電影：78367
恐怖片：8711
獨立電影：7077
LGBTQ+電影：5977
音樂：1701
浪漫電影：8883
科幻與奇幻：1492
運動電影：4370
電視節目：83
青少年影集：60951
驚悚片：8933
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Netflix官方曾介紹，這套分類代碼並不是新功能，當時Netflix網站有公開的類型樹狀分類，每一種電影、影集類型都有專屬ID代碼，後來即使平台介面改版，這些代碼仍持續被使用。官方指出，Netflix的分類代碼會隨著平台內容與用戶需求持續增加，除了首頁推薦片單之外，用戶也能透過指定代碼，直接找到更細分的電影、影集類型。
第三方整理網站Netflix-Codes.com說明，Netflix會透過人工智慧與人類判斷，對平台上的電影、影集進行分類。Netflix會有人員觀看、評估與標記內容，整理出作品的劇情、場景、角色、類型等資訊，再透過演算法進一步歸納成不同分類。
也因為Netflix內容量龐大，這些分類不只停留在「喜劇」、「動作片」、「恐怖片」等大類，而是延伸出數萬種更細的微類型。對使用者來說，隱藏代碼就像是片庫捷徑，可直接進入指定分類頁，省下反覆搜尋的時間。
Netflix隱藏代碼怎麼用？4步驟快速開啟
想使用Netflix隱藏代碼，主要透過網頁瀏覽器操作。用戶可先打開常用瀏覽器，在網址列輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/代碼」，再把最後的「代碼」換成想看的分類數字，按下Enter後，即可進入對應分類頁。若尚未登入Netflix，系統可能會要求先登入帳號，才會顯示對應分類中的電影與劇集，需要注意的是，手機App或電視App不一定能用同樣方式輸入代碼，建議以網頁版操作最穩定。
韓國影集輸入5碼就有
以韓劇迷最關心的分類來說，「韓國電視節目」代碼為67879，只要在Netflix分類網址後方輸入這組5碼，就能進入韓國影集相關片單；若想找韓國電影，也可使用代碼5685。不過，Netflix片庫會依所在地區、授權狀態與平台調整而不同，即使輸入相同代碼，不同用戶看到的內容也可能不完全一致。Netflix Code網頁提醒，若部分代碼無法使用，可能是該分類不支援所在區域，或Netflix已更動代碼與片單。
動作與冒險：1365
日本卡通／動漫：7424
韓國電視節目：67879
韓國電影：5685
兒童與家庭電影：783
經典電影：31574
喜劇：6548
紀錄片：6839
劇情片：5763
外語電影：78367
恐怖片：8711
獨立電影：7077
LGBTQ+電影：5977
音樂：1701
浪漫電影：8883
科幻與奇幻：1492
運動電影：4370
電視節目：83
青少年影集：60951
驚悚片：8933