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▲足球強權國家英格蘭第二輪小組賽對上迦納，雖然進攻火力仍大，但迦納擺出鐵桶陣死守成功，最終雙方0：0踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

2026年美加墨世界盃L組賽事火藥味十足，奪冠熱門英格蘭雖與非洲勁旅迦納踢成0：0平手，但場上最大焦點卻不是比數，而是中場休息前後爆發的激烈衝突。英格蘭「金童」貝林漢姆（Jude Bellingham）因一次粗野犯規惹怒迦納板凳席，隨後更被拍到在場邊飆出F字眼，與迦納教練團甚至主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）正面開嗆。賽後奎羅斯怒批，貝林漢姆那次危險動作本該吞下紅牌或第二張黃牌，讓這場原本沉悶的0：0平局，瞬間變成充滿爭議與火藥味。這起引發軒然大波的衝突，起因於上半場尾聲貝林漢姆對迦納球員奧波庫（Jerome Opoku）的一次粗野犯規。在犯規後，貝林漢姆還順手推了對方一把，這立刻引發了迦納板凳席的強烈不滿。當半場哨音響起時，雙方情緒徹底失控。貝林漢姆最初被拍到與迦納助理教練潘特西爾（John Paintsil）發生爭執，隨後更直接與迦納主帥奎羅斯爆發了充滿髒話的激烈對罵。眼見事態升級，英格蘭小將羅傑斯（Morgan Rogers）趕緊將暴怒的貝林漢姆拉開，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）也立刻介入試圖緩和局勢，而另一名英格蘭邊鋒馬杜埃凱（Noni Madueke）則被目擊同樣加入戰局與奎羅斯理論。令人意外的是，宏都拉斯籍主裁判馬丁內斯（Said Martinez）對這起嚴重的半場衝突並未出示任何紅黃牌。賽後，效力於西甲皇家馬德里的貝林漢姆在受訪時還原了當時的情況，他指責迦納板凳席試圖透過施壓裁判來讓他吃牌。「老實說，那只是一個愚蠢的鏟球。」貝林漢姆解釋道：「我當時只是想去爭搶球權，動作稍微大了一點，不小心帶倒了那個防守球員。我事後有去跟他溝通，但他們的板凳席卻瞬間全都跳了起來，試圖讓裁判給我一張黃牌。」面對貝林漢姆的說法，迦納主帥奎羅斯則給出了截然不同的視角，他堅稱是貝林漢姆的「粗口」讓整個衝突升溫，並直指那次危險的鏟球本該讓他被直接驅逐出場。奎羅斯反擊道：「首先，我的本意只是想告訴他，在做出那種危險鏟球後應該冷靜一點。那球非常明確，他的腳直接朝我們球員踩了過去，那絕對該是一張紅牌或第二張黃牌。我身為教練的首要任務是讓場面降溫，因為我很擔心我的球員受傷。但他卻用一些非常難聽的髒話來回應，這就是整起衝突的導火線。」不過，這位見慣了大風大浪的老教頭最後也稍微緩頰：「在情緒高漲的時刻，這些事情都是很正常的。他罵了髒話，這確實製造了更多緊張氣氛，但這就是足球。」