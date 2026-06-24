怕鳥的人千萬不要進來！「假如你變成一隻鴿子，你找得到你的夢中情鴿嗎？」最近一款名為《Pigeon：A Love Story》的獨立遊戲，憑藉超荒謬卻又莫名療癒的玩法，在 Steam 新品節意外爆紅。
《Pigeon：A Love Story》中，玩家將化身一隻鴿子，在數十萬隻鴿子中尋找「唯一」的真愛，在此之前會先迎來成千上萬次拒絕，讓不少玩家笑稱自己根本是「鴿布林」，半夜不停飛遍城市，只為找到那隻命中注定的「夢中情鴿」。
在幾十萬隻鴿子中找真愛 找錯就會被拒絕
《Pigeon：A Love Story》由獨立團隊 Wristwork 開發，玩家將飛翔於等比例打造的城市上空，包括倫敦、東京、紐約、巴黎及阿姆斯特丹等地，每一條街道、每一棟建築，甚至每一隻鴿子都依照真實規模模擬。官方更笑稱，他們連城市裡究竟有多少隻鴿子都「算過了」。
遊戲的目標只有一個，就是找到屬於自己的「靈魂伴侶」，這個目標就跟真實世界「找真愛」一樣困難，玩家發出「咕咕」叫聲向遇到的鴿子搭話，而絕大多數都會「拒絕你」。如果告白失敗，對方就會變成紅色，並留下各種令人哭笑不得的拒絕台詞，當然偶爾也會有熱心鴿子提供線索，引導玩家朝真正的「另一半」飛去。
「鴿布林」迷因誕生 玩家笑：重新體驗我的人生
隨著 Steam 新品節推出試玩版，《Pigeon：A Love Story》迅速在社群平台掀起討論，不少玩家分享自己飛了數小時仍找不到真愛，有人凌晨兩、三點還在城市上空盤旋，只為尋找那唯一的一隻鴿子。
留言區也因此誕生不少迷因，網友紛紛自嘲「爸媽問我為什麼半夜不睡覺，我在重新體驗白天的人生」、「不是在找夢中情鴿，是在收集三萬次拒絕」由於一路瘋狂向陌生鴿子搭話卻頻頻被打槍，更有玩家替自己取了「鴿布林」的稱號，形容自己像在城市裡四處騷擾別人，只為找到真愛的怪人。
還能多人一起找 試玩版免費下載
除了單人模式外，《Pigeon：A Love Story》也支援最多8人連線，玩家可以合作尋找彼此、攜伴一起尋找夢中情鴿，或比賽誰先找到自己的「靈魂伴侶」。此外，遊戲也提供自動飛行模式，讓玩家單純欣賞城市景觀與成群飛翔的鴿子，彷彿一款會自己運作的療癒桌布。
目前《Pigeon：A Love Story Demo》已於 Steam 免費開放下載，正式版預計2026年推出。
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《Pigeon：A Love Story》由獨立團隊 Wristwork 開發，玩家將飛翔於等比例打造的城市上空，包括倫敦、東京、紐約、巴黎及阿姆斯特丹等地，每一條街道、每一棟建築，甚至每一隻鴿子都依照真實規模模擬。官方更笑稱，他們連城市裡究竟有多少隻鴿子都「算過了」。
遊戲的目標只有一個，就是找到屬於自己的「靈魂伴侶」，這個目標就跟真實世界「找真愛」一樣困難，玩家發出「咕咕」叫聲向遇到的鴿子搭話，而絕大多數都會「拒絕你」。如果告白失敗，對方就會變成紅色，並留下各種令人哭笑不得的拒絕台詞，當然偶爾也會有熱心鴿子提供線索，引導玩家朝真正的「另一半」飛去。
隨著 Steam 新品節推出試玩版，《Pigeon：A Love Story》迅速在社群平台掀起討論，不少玩家分享自己飛了數小時仍找不到真愛，有人凌晨兩、三點還在城市上空盤旋，只為尋找那唯一的一隻鴿子。
留言區也因此誕生不少迷因，網友紛紛自嘲「爸媽問我為什麼半夜不睡覺，我在重新體驗白天的人生」、「不是在找夢中情鴿，是在收集三萬次拒絕」由於一路瘋狂向陌生鴿子搭話卻頻頻被打槍，更有玩家替自己取了「鴿布林」的稱號，形容自己像在城市裡四處騷擾別人，只為找到真愛的怪人。
除了單人模式外，《Pigeon：A Love Story》也支援最多8人連線，玩家可以合作尋找彼此、攜伴一起尋找夢中情鴿，或比賽誰先找到自己的「靈魂伴侶」。此外，遊戲也提供自動飛行模式，讓玩家單純欣賞城市景觀與成群飛翔的鴿子，彷彿一款會自己運作的療癒桌布。
目前《Pigeon：A Love Story Demo》已於 Steam 免費開放下載，正式版預計2026年推出。