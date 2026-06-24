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《震傳媒》今（24）日公布最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安施政滿意度相較年初下降3.5%，但是卻無明顯轉移到民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度上，對此沈伯洋表示，認為選民絕對不是非黑即白，對台北市府的失望，不代表一定要支持另一候選人，最主要還是要看候選人能力、執行力與論述，這也是自己要努力的地方，對於沒有完全轉換，「對台北市民來講，認為是很正常的事情」。對於媒體公布最新民調，結果顯示蔣萬安施政滿意度相較年初下降3.5%，卻無明顯轉移到沈伯洋支持度上，沈伯洋說，認為選民絕對不是非黑即白，對台北市府的失望，不代表一定要支持另一候選人，最主要還是要看候選人能力、執行力與論述，這就是自己要努力說服的地方，「要讓更多的台北市民看到我們，知道我們的願景、執行力量」，對於沒有完全轉換，這對台北市民來講是很正常的事情。媒體追問支持度最高為學歷研究所以上，沈伯洋說，選民在溝通的過程中絕對都是不分學歷的，無論如何都是要盡力的讓政策能夠傳達到大家的心中，那至於市民學歷高低，這不是自己注意的方向」。