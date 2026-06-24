米克拉颱風北上減弱，今（24）日晚間起，外圍環流與西南風將帶來降雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後天（6月25日至6月26日）全台有雨，南部須防局部大雨及短延時豪雨；周五、周六（6月27日）受鋒面影響仍有明顯雨勢，預計下周二（6月30日），全台才會恢復夏季穩定天氣。
米克拉颱風外圍掃雨 無花果颱風不影響
黃恩鴻指出，米克拉颱風、無花果颱風持續發展，米克拉北上過程中，結構已明顯減弱，路徑將朝東北方移動，颱風外圍環流今晚開始會間接影響台灣；無花果颱風則是因為距離遙遠，路徑對台灣、日本預計都不會有影響。
周四、周五全台有雨 南台灣注意大雨
未來一周天氣，黃恩鴻說明，今晚隨著西南風增強，配合米克拉颱風外圍環流影響，西半部降雨會逐漸增多，尤其是南台灣較為明顯；明天米克拉颱風持續北上，北方又有鋒面南下，全台都有降雨機率，南部要留意「局部大雨、短延時豪雨」發生機率，午後山區也有較大雨勢。
周五、周六米克拉颱風遠離，但受鋒面直接影響，依舊是全台有雨，西半部仍要注意「短延時豪雨」，午後山區也有局部大雨；周六鋒面減弱，雨勢稍微趨緩，但各地仍有降雨，午後在山區有局部大雨。
周日、下周一雨量減少 下周二放晴
黃恩鴻提及，周日、下周一（6月28日至6月29日）單純受到西南風影響，僅剩南台灣有不定時局部短暫陣雨，其它地區以多雲到晴為主，午後各地則有局部短暫雷陣雨，下周二太平洋高壓主導，全台回到典型夏季穩定的天氣。
氣溫方面，明天至下周二，台灣各地白天高溫29至34度，早晚低溫預測在台灣各地落在24至27度。此外，近期米克拉颱風接近，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島須留意長浪發生。
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黃恩鴻指出，米克拉颱風、無花果颱風持續發展，米克拉北上過程中，結構已明顯減弱，路徑將朝東北方移動，颱風外圍環流今晚開始會間接影響台灣；無花果颱風則是因為距離遙遠，路徑對台灣、日本預計都不會有影響。
未來一周天氣，黃恩鴻說明，今晚隨著西南風增強，配合米克拉颱風外圍環流影響，西半部降雨會逐漸增多，尤其是南台灣較為明顯；明天米克拉颱風持續北上，北方又有鋒面南下，全台都有降雨機率，南部要留意「局部大雨、短延時豪雨」發生機率，午後山區也有較大雨勢。
周五、周六米克拉颱風遠離，但受鋒面直接影響，依舊是全台有雨，西半部仍要注意「短延時豪雨」，午後山區也有局部大雨；周六鋒面減弱，雨勢稍微趨緩，但各地仍有降雨，午後在山區有局部大雨。
黃恩鴻提及，周日、下周一（6月28日至6月29日）單純受到西南風影響，僅剩南台灣有不定時局部短暫陣雨，其它地區以多雲到晴為主，午後各地則有局部短暫雷陣雨，下周二太平洋高壓主導，全台回到典型夏季穩定的天氣。
氣溫方面，明天至下周二，台灣各地白天高溫29至34度，早晚低溫預測在台灣各地落在24至27度。此外，近期米克拉颱風接近，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島須留意長浪發生。