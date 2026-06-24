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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/25蘇格蘭VS巴西基本資訊

📍世界盃C組戰績

📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

📍蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析

📍蘇格蘭VS巴西預計先發名單與傷兵名單

📍蘇格蘭VS巴西之戰結果預測

📍2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃巴西國家隊球員名單

📍2026世界盃C組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026世界盃（FIFA）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃6/25蘇格蘭VS巴西基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇧🇷 巴西 vs 蘇格蘭 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 開踢時間 台灣時間2026年6月25日 上午6點 比賽場地 邁阿密硬石體育場 所屬組別 小組賽C組（第3輪） 前兩戰戰績 巴西1：1摩洛哥、3：0海地／蘇格蘭1：0海地、0：1摩洛哥 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

2026世界盃C組戰績

排名 球隊 出賽 勝 和 敗 淨勝球 積分 1 巴西 🇧🇷 2 1 1 0 +3 4 2 摩洛哥 🇲🇦 2 1 1 0 +1 4 3 蘇格蘭 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 2 1 0 1 0 3 4 海地 🇭🇹 2 0 0 2 -4 0

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿蘇格蘭：麥克托米奈成「爆破禁區」終極武器

▲摩洛哥中場球員塞巴里（Ismael Saibari）在開賽僅71秒便閃電破門，幫助球隊以1：0險勝蘇格蘭。摩洛哥全場完成破非洲球隊紀錄的601次傳球，技術流打法備受讚譽。（圖／路透／達志影像）

🇧🇷巴西：小維尼修斯化身反擊致命利刃

▲儘管在庫尼亞（Matheus Cunha，圖）與維尼修斯等人的發揮下，巴西隊在前場依舊展現出強大破壞力，但內馬爾（圖）若能傷癒歸隊，其不可取代的創造力將是森巴軍團挑戰隊史第六座世界盃冠軍的最強武器。（圖／路透／達志影像）

蘇格蘭VS巴西預計先發名單與傷兵名單

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿蘇格蘭／陣形：4-3-3

🇧🇷巴西／陣形：4-2-3-1

▲巴西隊王牌球星內馬爾（Neymar）已從傷勢中完全康復，將被列入小組賽最後一輪對陣蘇格蘭隊的比賽名單。（圖／美聯社／達志影像）

蘇格蘭VS巴西之戰結果預測

⭐️最終預測：巴西2：1蘇格蘭⭐️

▲巴西隊展現強大進攻火力，庫尼亞（Matheus Cunha）和維尼修斯（Vinicius Junior）先後進球，最終以3：0擊敗海地隊，收下本屆世界盃首勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單

位置 球員姓名 效力俱樂部 門將 克雷格·戈登（Craig Gordon） 哈茨 門將 安格斯·岡恩（Angus Gunn） 諾丁漢森林 門將 利亞姆·凱利（Liam Kelly） 格拉斯哥流浪者 後衛 安迪·羅伯遜（Andy Robertson） 利物浦 後衛 傑克·亨德利（Jack Hendry） 阿爾埃蒂法克 後衛 斯科特·麥肯納（Scott McKenna） 薩格勒布迪納摩 後衛 約翰·蘇蘭特爾（John Souttar） 凱爾特人 後衛 安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston） 凱爾特人 後衛 格蘭特·漢利（Grant Hanley） 希伯尼安 後衛 阿隆·希基（Aaron Hickey） 布倫特福德 後衛 多姆·海厄姆（Dom Hyam） 雷克瑟姆 後衛 內森·帕特森（Nathan Patterson） 埃弗頓 中場 斯科特·麥克托米奈（Scott McTominay）※ 核心進攻 那不勒斯 中場 約翰·麥金（John McGinn） 阿斯頓維拉 中場 瑞恩·克里斯蒂（Ryan Christie） 伯恩茅斯 中場 肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean） 諾維奇城 中場 劉易斯·弗格森（Lewis Ferguson） 博洛尼亞 中場 芬德利·柯蒂斯（Findlay Curtis） 基爾馬諾克 中場 本·加農-多克（Ben Gannon-Doak） 伯恩茅斯 中場 泰勒·弗萊徹（Tyler Fletcher） 曼聯 前鋒 切·亞當斯（Ché Adams） 都靈 前鋒 勞倫斯·尚克蘭（Lawrence Shankland） 哈茨 前鋒 林登·戴克斯（Lyndon Dykes） 查爾頓競技 前鋒 喬治·赫斯特（George Hirst） 伊普斯威奇 前鋒 羅斯·斯圖爾特（Ross Stewart） 南安普敦

2026世界盃巴西國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 效力俱樂部 年齡 出賽次數 門將 1 阿里森 利物浦 33 76 門將 23 埃德森 費內巴切 32 31 門將 12 韋韋頓 格雷米奧 38 1 後衛 14 布雷默 尤文圖斯 29 6 後衛 13 達尼洛 弗拉門戈 34 68 後衛 3 加布里埃爾 阿仙奴 28 17 後衛 24 羅傑·伊巴涅斯 吉達國民 27 5 後衛 4 馬昆奴斯 巴黎聖日耳曼 32 104 後衛 15 萊奧·佩雷拉 弗拉門戈 30 2 後衛 6 亞歷克斯·桑德羅 弗拉門戈 35 43 後衛 16 道格拉斯·桑托斯 聖彼得堡澤尼特 32 5 中場 5 卡塞米羅 曼聯 34 84 中場 2 埃德森 亞特蘭大 26 3 中場 17 法比尼奧 吉達聯合 32 31 中場 8 布魯諾·吉馬良斯 紐卡索聯 28 41 中場 20 盧卡斯·帕奎塔 弗拉門戈 28 61 中場 18 達尼洛·桑托斯 博塔弗戈 25 2 前鋒 9 馬特烏斯·庫尼亞 曼聯 26 21 前鋒 19 恩德里克 里昂 19 15 前鋒 21 路易斯·恩里克 聖彼得堡澤尼特 25 13 前鋒 22 加布里埃爾·馬丁內利 阿仙奴 24 22 前鋒 10 內馬爾 桑托斯 34 128 前鋒 11 拉菲尼亞 巴塞隆納 29 37 前鋒 26 雷安 伯恩茅斯 19 1 前鋒 25 伊戈爾·蒂亞戈 布倫特福德 24 2 前鋒 7 維尼修斯 皇家馬德里 25 47

2026世界盃C組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（當地時間） 第1輪 巴西 vs 摩洛哥 2026年6月14日6:00 第1輪 蘇格蘭 vs 海地 2026年6月14日9:00 第2輪 海地 vs 巴西 2026年6月20日8:30 第2輪 摩洛哥 vs 蘇格蘭 2026年6月20日6:00 第3輪 巴西 vs 蘇格蘭 2026年6月25日6:00 第3輪 摩洛哥 vs 海地 2026年6月25日6:00

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃C組中坐擁3分積分的蘇格蘭將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）迎戰傳統強權巴西。此役對蘇格蘭而言是「非贏不可」的生死決戰，唯有擊敗巴西才能確保晉級淘汰賽；然而，歷史數據卻對蘇格蘭相當殘酷，因為他們在世界盃歷史上從未贏過巴西，近期對戰更苦吞3連敗。《NOWNEWS》以下為讀者整理C組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。巴西與蘇格蘭可說是彼此相當熟悉的對手，兩隊歷史上共交手10次，其中有4次發生在世界盃小組賽舞台。雙方首次在1974年世界盃碰頭時以0：0握手言和，但此後巴西完全掌握對戰優勢，先後在1982年世界盃以4：1大勝蘇格蘭、1990年世界盃以1：0取勝，並在1998年法國世界盃開幕戰以2：1擊敗對手。兩隊最近一次交手則是在2011年的國際友誼賽，巴西再以2：0獲勝。值得一提的是，蘇格蘭至今從未在正式或非正式賽事中擊敗過巴西，對戰紀錄幾乎呈現一面倒局面。面對非贏不可的生死之戰，蘇格蘭總教練克拉克（Steve Clarke）預計將擺出侵略性極強的進攻陣型。蘇格蘭勢必得將進攻線大幅前推，由隊長羅伯森（Andrew Robertson）與邊路前鋒全力拉開進攻寬度，並將球不斷吊入禁區，好為前鋒亞當斯（Ché Adams）以及擅長由後方插上轟門的麥克托米奈（Scott McTominay）、佛格森（Lewis Ferguson）製造門前機會。其中，麥克托米奈與巴西中場卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）的正面對決，將直接決定蘇格蘭能否在戰術上強加壓制對手。若麥克托米奈能頻頻利用靈活的「late runs」戰術成功突入禁區，這將是蘇格蘭撕裂森巴軍團防線的最關鍵解方。相較於必須傾巢而出的蘇格蘭，巴西隊相較之下更游刃有餘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）率領的森巴軍團，將透過中場核心卡塞米羅與吉馬良斯的精準控球來掌控比賽節奏，並利用小維尼修斯（Vinícius Júnior）、庫尼亞（Matheus Cunha）以及帕奎塔（Lucas Paquetá）的靈活跑位，來拉扯並瓦解蘇格蘭的鋼鐵防線。最能威脅蘇格蘭防線的，當屬在邊路隨時準備一槍斃命的小維尼修斯。 當蘇格蘭為了強攻而被迫將防線壓上時，右後衛希基（Aaron Hickey）身後留下的巨大空檔，正是一向以驚人爆發力與世界級盤球聞名的小維尼修斯最愛的獵場。安格斯・岡恩（Angus Gunn）；內森・派特森（Nathan Patterson）、格蘭特・漢利（Grant Hanley）、傑克・亨德利（Jack Hendry）、安德魯・羅伯森（Andrew Robertson）；班・多克（Ben Doak）、萊恩・克里斯蒂（Ryan Christie）、路易斯・弗格森（Lewis Ferguson）、史考特・麥克托米奈（Scott McTominay）、約翰・麥金（John McGinn）；切・亞當斯（Che Adams）阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、道格拉斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；拉揚（Rayan）、盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬修斯・庫尼亞（Matheus Cunha）面對森巴軍團世界級的整體實力，以及小維尼修斯（Vinícius Júnior）隨時能一槍斃命的反擊威脅，加上蘇格蘭在國際賽事歷史上從未擊敗過巴西的「不勝魔咒」，歐洲勁旅想要在今晚一舉逆天改命，難度堪稱登天。專家預估，蘇格蘭雖然有能力給予對手痛擊並成功破門，但最終仍將因實力差距而功虧一簣。