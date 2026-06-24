2026年世界盃C組中坐擁3分積分的蘇格蘭將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）迎戰傳統強權巴西。此役對蘇格蘭而言是「非贏不可」的生死決戰，唯有擊敗巴西才能確保晉級淘汰賽；然而，歷史數據卻對蘇格蘭相當殘酷，因為他們在世界盃歷史上從未贏過巴西，近期對戰更苦吞3連敗。《NOWNEWS》以下為讀者整理C組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25蘇格蘭VS巴西基本資訊
📍世界盃C組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析
📍蘇格蘭VS巴西預計先發名單與傷兵名單
📍蘇格蘭VS巴西之戰結果預測
📍2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25蘇格蘭VS巴西基本資訊
2026世界盃C組戰績
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
巴西與蘇格蘭可說是彼此相當熟悉的對手，兩隊歷史上共交手10次，其中有4次發生在世界盃小組賽舞台。雙方首次在1974年世界盃碰頭時以0：0握手言和，但此後巴西完全掌握對戰優勢，先後在1982年世界盃以4：1大勝蘇格蘭、1990年世界盃以1：0取勝，並在1998年法國世界盃開幕戰以2：1擊敗對手。
兩隊最近一次交手則是在2011年的國際友誼賽，巴西再以2：0獲勝。值得一提的是，蘇格蘭至今從未在正式或非正式賽事中擊敗過巴西，對戰紀錄幾乎呈現一面倒局面。
蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析
🏴蘇格蘭：麥克托米奈成「爆破禁區」終極武器
面對非贏不可的生死之戰，蘇格蘭總教練克拉克（Steve Clarke）預計將擺出侵略性極強的進攻陣型。蘇格蘭勢必得將進攻線大幅前推，由隊長羅伯森（Andrew Robertson）與邊路前鋒全力拉開進攻寬度，並將球不斷吊入禁區，好為前鋒亞當斯（Ché Adams）以及擅長由後方插上轟門的麥克托米奈（Scott McTominay）、佛格森（Lewis Ferguson）製造門前機會。
其中，麥克托米奈與巴西中場卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）的正面對決，將直接決定蘇格蘭能否在戰術上強加壓制對手。若麥克托米奈能頻頻利用靈活的「late runs」戰術成功突入禁區，這將是蘇格蘭撕裂森巴軍團防線的最關鍵解方。
🇧🇷巴西：小維尼修斯化身反擊致命利刃
相較於必須傾巢而出的蘇格蘭，巴西隊相較之下更游刃有餘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）率領的森巴軍團，將透過中場核心卡塞米羅與吉馬良斯的精準控球來掌控比賽節奏，並利用小維尼修斯（Vinícius Júnior）、庫尼亞（Matheus Cunha）以及帕奎塔（Lucas Paquetá）的靈活跑位，來拉扯並瓦解蘇格蘭的鋼鐵防線。
最能威脅蘇格蘭防線的，當屬在邊路隨時準備一槍斃命的小維尼修斯。 當蘇格蘭為了強攻而被迫將防線壓上時，右後衛希基（Aaron Hickey）身後留下的巨大空檔，正是一向以驚人爆發力與世界級盤球聞名的小維尼修斯最愛的獵場。
蘇格蘭VS巴西預計先發名單與傷兵名單
🏴蘇格蘭／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：倫德伯格（Kieran Tierney）出賽成疑
📍預測先發：安格斯・岡恩（Angus Gunn）；內森・派特森（Nathan Patterson）、格蘭特・漢利（Grant Hanley）、傑克・亨德利（Jack Hendry）、安德魯・羅伯森（Andrew Robertson）；班・多克（Ben Doak）、萊恩・克里斯蒂（Ryan Christie）、路易斯・弗格森（Lewis Ferguson）、史考特・麥克托米奈（Scott McTominay）、約翰・麥金（John McGinn）；切・亞當斯（Che Adams）
🇧🇷巴西／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：拉斐爾（Raphinha）確定缺席、內馬爾出賽成疑
📍預測先發：阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、道格拉斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；拉揚（Rayan）、盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬修斯・庫尼亞（Matheus Cunha）
蘇格蘭VS巴西之戰結果預測
面對森巴軍團世界級的整體實力，以及小維尼修斯（Vinícius Júnior）隨時能一槍斃命的反擊威脅，加上蘇格蘭在國際賽事歷史上從未擊敗過巴西的「不勝魔咒」，歐洲勁旅想要在今晚一舉逆天改命，難度堪稱登天。專家預估，蘇格蘭雖然有能力給予對手痛擊並成功破門，但最終仍將因實力差距而功虧一簣。
⭐️最終預測：巴西2：1蘇格蘭⭐️
2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單
2026世界盃巴西國家隊球員名單
2026世界盃C組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界盃6/25蘇格蘭VS巴西基本資訊
📍世界盃C組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析
📍蘇格蘭VS巴西預計先發名單與傷兵名單
📍蘇格蘭VS巴西之戰結果預測
📍2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|🇧🇷 巴西 vs 蘇格蘭 🏴
|開踢時間
|台灣時間2026年6月25日 上午6點
|比賽場地
|邁阿密硬石體育場
|所屬組別
|小組賽C組（第3輪）
|前兩戰戰績
|巴西1：1摩洛哥、3：0海地／蘇格蘭1：0海地、0：1摩洛哥
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|出賽
|勝
|和
|敗
|淨勝球
|積分
|1
|巴西 🇧🇷
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|2
|摩洛哥 🇲🇦
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|3
|蘇格蘭 🏴
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|4
|海地 🇭🇹
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
巴西與蘇格蘭可說是彼此相當熟悉的對手，兩隊歷史上共交手10次，其中有4次發生在世界盃小組賽舞台。雙方首次在1974年世界盃碰頭時以0：0握手言和，但此後巴西完全掌握對戰優勢，先後在1982年世界盃以4：1大勝蘇格蘭、1990年世界盃以1：0取勝，並在1998年法國世界盃開幕戰以2：1擊敗對手。
兩隊最近一次交手則是在2011年的國際友誼賽，巴西再以2：0獲勝。值得一提的是，蘇格蘭至今從未在正式或非正式賽事中擊敗過巴西，對戰紀錄幾乎呈現一面倒局面。
蘇格蘭VS巴西戰力焦點分析
🏴蘇格蘭：麥克托米奈成「爆破禁區」終極武器
面對非贏不可的生死之戰，蘇格蘭總教練克拉克（Steve Clarke）預計將擺出侵略性極強的進攻陣型。蘇格蘭勢必得將進攻線大幅前推，由隊長羅伯森（Andrew Robertson）與邊路前鋒全力拉開進攻寬度，並將球不斷吊入禁區，好為前鋒亞當斯（Ché Adams）以及擅長由後方插上轟門的麥克托米奈（Scott McTominay）、佛格森（Lewis Ferguson）製造門前機會。
其中，麥克托米奈與巴西中場卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）的正面對決，將直接決定蘇格蘭能否在戰術上強加壓制對手。若麥克托米奈能頻頻利用靈活的「late runs」戰術成功突入禁區，這將是蘇格蘭撕裂森巴軍團防線的最關鍵解方。
相較於必須傾巢而出的蘇格蘭，巴西隊相較之下更游刃有餘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）率領的森巴軍團，將透過中場核心卡塞米羅與吉馬良斯的精準控球來掌控比賽節奏，並利用小維尼修斯（Vinícius Júnior）、庫尼亞（Matheus Cunha）以及帕奎塔（Lucas Paquetá）的靈活跑位，來拉扯並瓦解蘇格蘭的鋼鐵防線。
最能威脅蘇格蘭防線的，當屬在邊路隨時準備一槍斃命的小維尼修斯。 當蘇格蘭為了強攻而被迫將防線壓上時，右後衛希基（Aaron Hickey）身後留下的巨大空檔，正是一向以驚人爆發力與世界級盤球聞名的小維尼修斯最愛的獵場。
🏴蘇格蘭／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：倫德伯格（Kieran Tierney）出賽成疑
📍預測先發：安格斯・岡恩（Angus Gunn）；內森・派特森（Nathan Patterson）、格蘭特・漢利（Grant Hanley）、傑克・亨德利（Jack Hendry）、安德魯・羅伯森（Andrew Robertson）；班・多克（Ben Doak）、萊恩・克里斯蒂（Ryan Christie）、路易斯・弗格森（Lewis Ferguson）、史考特・麥克托米奈（Scott McTominay）、約翰・麥金（John McGinn）；切・亞當斯（Che Adams）
🇧🇷巴西／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：拉斐爾（Raphinha）確定缺席、內馬爾出賽成疑
📍預測先發：阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、道格拉斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；拉揚（Rayan）、盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬修斯・庫尼亞（Matheus Cunha）
面對森巴軍團世界級的整體實力，以及小維尼修斯（Vinícius Júnior）隨時能一槍斃命的反擊威脅，加上蘇格蘭在國際賽事歷史上從未擊敗過巴西的「不勝魔咒」，歐洲勁旅想要在今晚一舉逆天改命，難度堪稱登天。專家預估，蘇格蘭雖然有能力給予對手痛擊並成功破門，但最終仍將因實力差距而功虧一簣。
⭐️最終預測：巴西2：1蘇格蘭⭐️
|位置
|球員姓名
|效力俱樂部
|門將
|克雷格·戈登（Craig Gordon）
|哈茨
|門將
|安格斯·岡恩（Angus Gunn）
|諾丁漢森林
|門將
|利亞姆·凱利（Liam Kelly）
|格拉斯哥流浪者
|後衛
|安迪·羅伯遜（Andy Robertson）
|利物浦
|後衛
|傑克·亨德利（Jack Hendry）
|阿爾埃蒂法克
|後衛
|斯科特·麥肯納（Scott McKenna）
|薩格勒布迪納摩
|後衛
|約翰·蘇蘭特爾（John Souttar）
|凱爾特人
|後衛
|安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston）
|凱爾特人
|後衛
|格蘭特·漢利（Grant Hanley）
|希伯尼安
|後衛
|阿隆·希基（Aaron Hickey）
|布倫特福德
|後衛
|多姆·海厄姆（Dom Hyam）
|雷克瑟姆
|後衛
|內森·帕特森（Nathan Patterson）
|埃弗頓
|中場
|斯科特·麥克托米奈（Scott McTominay）※ 核心進攻
|那不勒斯
|中場
|約翰·麥金（John McGinn）
|阿斯頓維拉
|中場
|瑞恩·克里斯蒂（Ryan Christie）
|伯恩茅斯
|中場
|肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean）
|諾維奇城
|中場
|劉易斯·弗格森（Lewis Ferguson）
|博洛尼亞
|中場
|芬德利·柯蒂斯（Findlay Curtis）
|基爾馬諾克
|中場
|本·加農-多克（Ben Gannon-Doak）
|伯恩茅斯
|中場
|泰勒·弗萊徹（Tyler Fletcher）
|曼聯
|前鋒
|切·亞當斯（Ché Adams）
|都靈
|前鋒
|勞倫斯·尚克蘭（Lawrence Shankland）
|哈茨
|前鋒
|林登·戴克斯（Lyndon Dykes）
|查爾頓競技
|前鋒
|喬治·赫斯特（George Hirst）
|伊普斯威奇
|前鋒
|羅斯·斯圖爾特（Ross Stewart）
|南安普敦
|位置
|號碼
|球員姓名
|效力俱樂部
|年齡
|出賽次數
|門將
|1
|阿里森
|利物浦
|33
|76
|門將
|23
|埃德森
|費內巴切
|32
|31
|門將
|12
|韋韋頓
|格雷米奧
|38
|1
|後衛
|14
|布雷默
|尤文圖斯
|29
|6
|後衛
|13
|達尼洛
|弗拉門戈
|34
|68
|後衛
|3
|加布里埃爾
|阿仙奴
|28
|17
|後衛
|24
|羅傑·伊巴涅斯
|吉達國民
|27
|5
|後衛
|4
|馬昆奴斯
|巴黎聖日耳曼
|32
|104
|後衛
|15
|萊奧·佩雷拉
|弗拉門戈
|30
|2
|後衛
|6
|亞歷克斯·桑德羅
|弗拉門戈
|35
|43
|後衛
|16
|道格拉斯·桑托斯
|聖彼得堡澤尼特
|32
|5
|中場
|5
|卡塞米羅
|曼聯
|34
|84
|中場
|2
|埃德森
|亞特蘭大
|26
|3
|中場
|17
|法比尼奧
|吉達聯合
|32
|31
|中場
|8
|布魯諾·吉馬良斯
|紐卡索聯
|28
|41
|中場
|20
|盧卡斯·帕奎塔
|弗拉門戈
|28
|61
|中場
|18
|達尼洛·桑托斯
|博塔弗戈
|25
|2
|前鋒
|9
|馬特烏斯·庫尼亞
|曼聯
|26
|21
|前鋒
|19
|恩德里克
|里昂
|19
|15
|前鋒
|21
|路易斯·恩里克
|聖彼得堡澤尼特
|25
|13
|前鋒
|22
|加布里埃爾·馬丁內利
|阿仙奴
|24
|22
|前鋒
|10
|內馬爾
|桑托斯
|34
|128
|前鋒
|11
|拉菲尼亞
|巴塞隆納
|29
|37
|前鋒
|26
|雷安
|伯恩茅斯
|19
|1
|前鋒
|25
|伊戈爾·蒂亞戈
|布倫特福德
|24
|2
|前鋒
|7
|維尼修斯
|皇家馬德里
|25
|47
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（當地時間）
|第1輪
|巴西 vs 摩洛哥
|2026年6月14日6:00
|第1輪
|蘇格蘭 vs 海地
|2026年6月14日9:00
|第2輪
|海地 vs 巴西
|2026年6月20日8:30
|第2輪
|摩洛哥 vs 蘇格蘭
|2026年6月20日6:00
|第3輪
|巴西 vs 蘇格蘭
|2026年6月25日6:00
|第3輪
|摩洛哥 vs 海地
|2026年6月25日6:00
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
更多「2026世界盃」相關新聞。