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高血糖、高血脂與高血壓等「三高」問題，長期威脅國人健康，並與腦血管、心血管、動脈硬化及慢性腎臟病等慢性病息息相關。近期，金禾康健康科技與恆陞生技委託台大生化科技學系李昆達教授團隊執行專案研究，已取得重大突破並發表於國際權威期刊《Applied Microbiology and Biotechnology》，為植物與微生物來源的「食用外泌囊泡」，在三高預防與慢性病健康管理上的應用，寫下全新篇章 。李昆達表示，植物源的外泌囊泡（Extracellular Vehicles, EVs）研究，是近年國際細胞生物學最受矚目的前沿領域。簡單來說，它就像是細胞之間用來傳遞訊息的小信使。透過植物囊泡的天然包覆技術，就像是幫這些珍貴的保健活性物質穿上防護衣、做好物流包裝以及收件人地址標籤，讓它們能更穩定、更精準地被送到需要修復的細胞，真正達到「精準保健」目的。這次研究成功發表，是將實驗室的科學發現轉化為實際健康應用的重要里程碑，也為未來的臨床轉化研究奠定了扎實基礎。」這次研究最引人注目的突破，在於證實了透過補充「上兆穩定型植物來源細胞外奈米囊泡（兆泌體®；pEVs）」的食用外泌體，能對抗人體內的健康殺手——過度產生低密度脂蛋白(LDL-C)所引發的血管內斑塊生成導致血管狹窄與血管硬化。在人體中，「PCSK9」是一種會影響血脂代謝的蛋白質，但當它過度活躍時，會抑制血管中清除壞膽固醇（LDL-C）的接收器，導致壞膽固醇在血液中濃度拉高，大幅增加血管狹窄、硬化以及腦和心血管疾病的風險。台大研究團隊在為期 18 週的動物實驗中，讓誘發高血脂的小鼠以「西式高脂飲食」（類似現代人愛吃的油炸與精緻高熱量食物），並在 16 週期間每天餵食兆泌體®（pEVs）。實驗結果非常亮眼：補充兆泌體的小鼠，在心血管裡的產生斑塊的體積明顯變小，血管內發炎程度也較低 !這項重要成果已刊登於《Applied Microbiology and Biotechnology (2025) 109:229》。研究團隊強調，高血脂是許多血管慢性病的火苗，既然兆泌體®技術能成功幫助保護血管，未來這項技術平台更有望進一步應用於幫助調節身體代謝平衡，並擴大照顧到腦、心血管和腎臟等全方位的慢性病預防。隨著未來科學對細胞老化機制的深入研究，甚至還有機會應用在靈魂之窗（眼部）與神經系統的日常保養。李昆達指出，現代健康管理觀念正逐步從傳統營養補充，朝向細胞層級的精準調節發展。植物來源外泌囊泡技術的特色，在於透過傳遞生物活性訊號，協助細胞維持正常運作機能，為預防醫學提供新的研究方向。金禾康健康科技表示，未來將持續攜手學術研究團隊投入相關技術開發與驗證，期盼透過產學合作模式，加速科研成果轉化，讓前瞻生技研究能逐步走向實際健康應用，提升民眾對慢性病預防與健康管理的重視。此次研究成果的發表，不僅展現國內生技研發能量，也為植物外泌囊泡技術的發展增添重要學術依據，未來相關研究成果能否進一步推動預防醫學與健康產業發展，值得持續關注。