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全球科技股賣壓持續擴大，市場對AI概念股的疑慮升溫，費城半導體指數23日收盤重挫1152.21點，美光科技（Micron Technology）、SanDisk、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等AI與半導體相關個股成為重災區。對此，高盛策略師示警，指出AI市場已如一條被過度拉伸的橡皮筋，一旦任何一家科技巨頭率先削減AI支出，整個AI族群的估值邏輯將面臨全面重構。綜合外媒報導，高盛全球銀行與市場部策略師Rich Privorotsky在最新研究報告中警告，投資人過去幾週幾乎系統性地無視AI資本支出交易中出現的任何負面信號，整個AI族群的高估值建立在「隨著推理需求成長，資本支出將永遠只升不降」的單一假設上，Rich Privorotsky指出，就連資本支出「『略微減少』這種可能性都沒被任何人納入預期」。Rich Privorotsky示警，一旦有一家主要科技巨頭認為減少支出、回報股東才是更優的資本配置選擇，開出第一槍率先踩煞車宣布削減AI基礎建設支出，就像已經緊繃的橡皮筋無法再承受任何壓力一樣，這個斷裂點觸發後，整個AI族群的估值邏輯將面臨全面重構 (full repricing)，市場的重新定價幅度將遠遠超出線性預期。Rich Privorotsky也指出，中國、日本等地的技術進展正在嘗試大幅壓低AI軟體的運作成本，像是中國的GLM-5.2大語言模型完全基於華為處理器訓練完成，未使用輝達晶片，如果能夠僅以目前西方企業所需成本的一小部分進行前沿AI能力開發，那麼目前美國科技巨頭就存在嚴重的過度投資風險。