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🟡 本文重點摘要

📍2026世界盃A組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 墨西哥 2－0－0 3（0）、+3 6（晉級32強） 2 韓國 1－0－1 2（2）、0 3 3 捷克 0－1－1 2（3）、-1 1 4 非洲 0－1－1 1（3）、-2 1

2026世界盃6/25捷克VS墨西哥

項目 內容 對戰組合 捷克 vs 墨西哥 開踢時間 台灣時間2026年6月25日 上午9:00 比賽場地 墨西哥城 阿茲特克球場（Estadio Azteca，FIFA賽事期間官方名稱為「Mexico City Stadium」），可容納87,500人 主裁判 亞埃爾·法爾孔·佩雷斯（Yael Falcón Pérez，阿根廷） 所屬組別 小組賽 A 組（第3輪，本場與南非vs南韓同步開球） 賽前戰績 墨西哥2勝0和0敗，積6分（A組榜首，已確定晉級32強）；捷克0勝1和1敗，積1分（A組末席，必須全取3分且關注南非vs南韓結果） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

捷克VS墨西哥焦點戰力分析

▲墨西哥40歲老門神奧喬亞（Guillermo Ochoa）有機會在對捷克之戰迎來本屆世界盃首度登場，若順利出賽，將挑戰個人生涯第6屆世界盃出場紀錄。（圖／路透／達志影像）

▲捷克鋒線核心帕特里克・席克（Patrik Schick）將是球隊背水一戰的最大進攻依靠，捷克若想保住晉級希望，必須仰賴他在禁區內的終結能力。（圖／路透／達志影像）

捷克VS墨西哥傷兵情報與預計先發名單

▲墨西哥前鋒聖地牙哥・希梅內斯（Santiago Giménez）預計在輪換陣容中扛起進攻重任，地主軍團已提前晉級，本場將力拚以A組第一姿態挺進32強。（圖／路透／達志影像）

捷克vs墨西哥之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

📌 預測比分：墨西哥 2：1 捷克

▲被譽為「墨西哥梅西」的17歲超新星莫拉（Gilberto Mora）備受矚目，本場有望在阿茲特克球場獲得更多出賽時間，迎來屬於自己的世界盃成年禮。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃墨西哥國家隊球員名單（總教練：阿吉雷 Javier Aguirre）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 拉烏爾·朗赫爾 Raúl Rangel 瓜達拉哈拉 26 門將 卡洛斯·阿塞韋多 Carlos Acevedo 聖托斯拉古納 30 門將 吉列爾莫·奧喬亞 Guillermo Ochoa AEL利馬索爾 40 後衛 伊斯拉埃爾·雷耶斯 Israel Reyes 美洲俱樂部 26 後衛 豪爾赫·桑切斯 Jorge Sánchez PAOK 28 後衛 塞薩爾·蒙特斯（隊長） César Montes (C) 洛科莫蒂夫莫斯科 29 後衛 約翰·巴斯克斯 Johan Vásquez 熱那亞 27 後衛 赫蘇斯·加利亞多 Jesús Gallardo 托盧卡 31 後衛 馬泰奧·查韋斯 Mateo Chávez AZ阿爾克馬爾 22 後衛 埃德森·阿爾瓦雷斯 Edson Álvarez 費內巴切 28 中場 阿爾瓦羅·菲達爾戈 Álvaro Fidalgo 皇家貝蒂斯 28 中場 布萊恩·古鐵雷斯 Bryan Gutiérrez 瓜達拉哈拉 22 中場 奧爾貝林·皮內達 Orbelín Pineda AEK雅典 30 中場 埃里克·利拉 Erik Lira 克魯斯阿蘇爾 26 中場 路易斯·羅莫 Luis Romo 瓜達拉哈拉 31 中場 奧貝德·巴爾加斯 Obed Vargas 馬德里競技 20 中場 吉爾貝托·莫拉 Gilberto Mora 帝華納 17 中場 路易斯·查韋斯 Luis Chávez 迪納摩莫斯科 31 前鋒 拉烏爾·希梅內斯 Raúl Jiménez 富勒姆 35 前鋒 塞薩爾·韋爾塔 César Huerta 安德萊赫特 26 前鋒 聖地牙哥·希梅內斯 Santiago Giménez AC米蘭 24 前鋒 阿列克西斯·維加 Alexis Vega 托盧卡 28 前鋒 羅伯托·阿爾瓦拉多 Roberto Alvarado 瓜達拉哈拉 27 前鋒 胡利安·基尼奧內斯 Julián Quiñones 阿爾卡迪西亞 29 前鋒 吉列爾莫·馬丁內斯 Guillermo Martínez 普馬斯UNAM 31 前鋒 阿曼多·岡薩雷斯 Armando González 瓜達拉哈拉 23

2026世界盃捷克國家隊球員名單（總教練：庫貝克 Miroslav Koubek）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 盧卡斯·霍爾尼切克 Lukáš Horníček 布拉加 23 門將 馬泰伊·科瓦爾 Matěj Kovář PSV恩荷芬 26 門將 揚德里赫·斯塔涅克 Jindřich Staněk 布拉格斯拉維亞 30 後衛 弗拉迪米爾·庫法爾 Vladimír Coufal 霍芬海姆 33 後衛 大衛·杜德拉 David Doudera 布拉格斯拉維亞 28 後衛 托馬斯·霍勒什 Tomáš Holeš 布拉格斯拉維亞 33 後衛 羅賓·赫拉納奇 Robin Hranáč 霍芬海姆 26 後衛 史傑潘·哈洛佩克 Štěpán Chaloupek 布拉格斯拉維亞 23 後衛 大衛·尤拉塞克（傷停） David Jurásek 布拉格斯拉維亞 25 後衛 拉迪斯拉夫·克雷齊（隊長） Ladislav Krejčí (C) 狼隊 27 後衛 雅羅斯拉夫·澤倫尼 Jaroslav Zelený 布拉格斯巴達 33 後衛 大衛·齊馬 David Zima 布拉格斯拉維亞 25 中場 盧卡斯·切爾夫 Lukáš Červ 皮爾森勝利 25 中場 弗拉迪米爾·達里達 Vladimír Darida 赫拉德茨克拉洛韋 35 中場 盧卡斯·普羅沃德 Lukáš Provod 布拉格斯拉維亞 29 中場 米哈爾·薩迪萊克 Michal Sadílek 布拉格斯拉維亞 27 中場 胡戈·索胡雷克 Hugo Sochůrek 布拉格斯巴達 17 中場 亞歷山大·索伊卡 Alexandr Sojka 皮爾森勝利 23 中場 托馬斯·索切克 Tomáš Souček 西漢姆聯 31 中場 帕維爾·舒爾茨 Pavel Šulc 里昂 25 中場 德尼斯·維辛斯基 Denis Višinský 皮爾森勝利 23 前鋒 亞當·赫洛澤克 Adam Hložek 霍芬海姆 23 前鋒 托馬斯·霍里 Tomáš Chorý 布拉格斯拉維亞 31 前鋒 莫伊米爾·希蒂爾 Mojmír Chytil 布拉格斯拉維亞 27 前鋒 揚·庫赫塔（傷勢存疑） Jan Kuchta 布拉格斯巴達 29 前鋒 帕特里克·席克 Patrik Schick 拜爾勒沃庫森 30

2026世界盃A組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇲🇽 墨西哥 vs 南非 🇿🇦 2026年6月12日 凌晨3:00（2:0勝） 墨西哥城阿茲特克球場 第1輪 🇰🇷 南韓 vs 捷克 🇨🇿 2026年6月12日 上午10:00（2:1勝） 瓜達拉哈拉阿克隆體育場 第2輪 🇲🇽 墨西哥 vs 南韓 🇰🇷 2026年6月19日 上午9:00（1:0勝） 蒙特雷BBVA體育場 第2輪 🇨🇿 捷克 vs 南非 🇿🇦 2026年6月19日 凌晨12:00（1:1平） 亞特蘭大賓士體育場 第3輪 🇨🇿 捷克 vs 墨西哥 🇲🇽 2026年6月25日 上午9:00 墨西哥城阿茲特克球場 第3輪 🇿🇦 南非 vs 南韓 🇰🇷 2026年6月25日 上午9:00 瓜達拉哈拉阿克隆體育場

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃A組第3輪賽事將於6月25日點燃戰火，由東道主「墨西哥鷹」在阿茲特克球場迎戰「捷克鐵血軍」。這場戲稱的「生死決賽」對雙方意義截然不同：墨西哥已連贏兩場提前以6分確定A組晉級，掌握主動輪換補血大權；捷克則僅積1分、面臨淘汰危機，唯有全取3分且等待南非贏球或南韓落敗的組合，才能以最佳第3名的身分殺出重圍。世界盃A組的兩場末輪大戰同步開球，懸念牽動整組的最終走向。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組末輪焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。墨西哥在本屆世界盃成為史上首個三度主辦世界盃決賽圈的國家（1970年、1986年皆在主場舉辦），並以「史上第一支進入全新32強淘汰賽」的殊榮領跑A組。首輪面對南非，在沸騰的阿茲特克球場以2比0輕鬆取勝；次輪客場移師瓜達拉哈拉迎戰南韓，靠路易斯·羅莫第50分鐘搶攻1比0守勝，成為本屆世界盃首支確定進入32強的球隊。主帥哈維爾·阿吉雷（Javier Aguirre）已明確表示本場將大舉輪換球員，確保主力以最佳狀態迎戰32強賽事，也為本屆世界盃後將接掌帥印的拉法·馬爾克斯（Rafa Márquez）移交一支狀態完整的球隊。最大話題在於40歲老將吉列爾莫·奧喬亞（Guillermo Ochoa），他正在尋求第6次世界盃出賽機會，若順利被上陣容，將與梅西、C羅並列史上唯三達成「6屆世界盃登場」壯舉的球員。捷克在去年一度跌入低谷，隨後透過歐洲附加賽靠PK大戰接連淘汰愛爾蘭與丹麥，驚險殺入本屆世界盃。由老帥米羅斯拉夫·庫貝克（Miroslav Koubek，73歲）執教，陣中由效力狼隊的隊長拉迪斯拉夫·克雷齊（Ladislav Krejčí）領軍，帕特里克·席克（Patrik Schick，勒沃庫森）擔任鋒線核心。捷克前兩輪的成績表現不理想，首輪1比2輸給南韓（一度領先）、次輪對南非一度以1比0在望，卻在第83分鐘被莫科埃納的12碼點球逼平，最終以1比1收場。兩場比賽捷克都曾領先卻無法守住勝局，體能與強度持續90分鐘的問題被外界放大檢視。本場必須全取3分才有任何一線生機，打法上幾乎沒有任何保留空間。捷克：左後衛大衛·尤拉塞克（David Jurásek）在訓練中大腿受傷，確定無緣剩餘賽事；前鋒揚·庫赫塔（Jan Kuchta）因傷本場出戰成疑。其餘球員全員可用，無停賽問題，庫貝克預計以最完整的戰力應戰，這是他們必贏的一役。墨西哥：隊長塞薩爾·蒙特斯（César Montes）首輪對南非染紅停賽，已於次輪結束服滿單場禁賽，本場重新可用。阿吉雷確定大舉輪換，奧喬亞可能迎來感情分登場機會；豪爾·希梅內斯（Raúl Jiménez）等主力老將預計獲得休息。科瓦爾（Kovář）；赫拉納奇（Hranáč）、霍勒什（Holeš）、克雷齊（Krejčí，隊長）；庫法爾（Coufal）、達里達（Darida）、薩迪萊克（Sadílek）、切爾夫（Červ）、索伊卡（Sojka）；席克（Schick）、赫洛澤克（Hložek）朗赫爾（Rangel）；桑切斯（Sánchez）、蒙特斯（Montes）、巴斯克斯（Vásquez）、加利亞多（Gallardo）；古鐵雷斯（Gutiérrez）、利拉（Lira）、羅莫（Romo）；阿爾瓦拉多（Alvarado）、聖地牙哥·希梅內斯（S. Giménez）、基尼奧內斯（Quiñones）40歲老將吉列爾莫·奧喬亞本屆是他生涯最後一次世界盃征途，若本場登場，將與阿根廷梅西、葡萄牙C羅並列「史上唯三參加6屆世界盃」的男性球員，這個歷史性一刻光是想像就令人激動，阿茲特克球場八萬多名球迷屆時的歡呼聲將是整屆賽事最感人的畫面之一。阿茲特克球場是墨西哥足球的聖地，見證了1970年和1986年兩屆世界盃的輝煌，也是2026年開幕戰的場地。捷克必須在這個充滿87,500人主場噪音的「火山口」力克地主，挑戰難度之大可想而知；且就算捷克贏球，還需等待另一場南非vs南韓的結果配合才能出線。歷史上兩隊僅在2000年踢過一次友誼賽（捷克2比1勝），卻從未在世界盃舞台正面對決，本場是全新的歷史首遇。阿吉雷明確表示本場將全面輪換，讓主力在高強度的32強賽前獲得休息。陣中備受矚目的17歲奇才吉爾貝托·莫拉（Gilberto Mora）可望獲得大量出場時間，皇馬已派員跟蹤觀察這名少年天才。同時，20歲的奧貝德·巴爾加斯（Obed Vargas）等年輕球員也可望趁此機會積累世界盃經驗，捷克能否抓住輪換後墨西哥防線的空隙是本場最大懸念。專家分析：即使墨西哥大舉輪換，主場87,500人的震耳噪音與阿茲特克球場高海拔（2,240公尺）對不熟悉環境的捷克而言仍是巨大障礙。運彩市場看好墨西哥拿下勝過關（勝率約55%），但輪換後的墨西哥防線可能給席克製造機會，捷克拚命求勝之下有機會搶下一顆進球。預計輪換陣容的墨西哥仍會以本場最終得勝，捷克雖然全力一搏但仍難逃止步小組賽的命運，本屆出局。