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今年第7號颱風米克拉路徑北轉，強度減為中颱。身兼總統的民進黨主席總統賴清德今（24）日表示，米克拉明天將是最接近台灣的時刻，接下來，週五、週六因有梅雨鋒面接近，伴隨西南季風增強，天氣將轉趨不穩定，提醒黨公職協助中央及地方政府的各項防汛作業。民進黨下午舉行中常會，賴清德於會中表示，據中央氣象署預測，中度颱風米克拉雖然直接侵襲台灣的機率較低，但明天將是最接近台灣的時刻，受到外圍雲系影響，各地降雨機率將明顯提高。賴清德提到，接下來，週五、週六因有梅雨鋒面接近，伴隨西南季風增強，天氣將轉趨不穩定，中南部及山區尤須留意短延時強降雨，以及局部大雨、豪雨發生的可能性。賴清德表示，面對未來幾天接連而來的降雨情勢，行政院已責成相關部會做好各項防汛整備工作，以降低強降雨所帶來的災害可能；他要請所有黨公職與地方服務團隊，協助中央及地方政府的各項防汛作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好準備，以提高警覺，做最周全準備，來共同守護國人的生命財產安全。