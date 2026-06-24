我是廣告 請繼續往下閱讀

近年健保總額成長率不低 回應醫事人力辛勞

健保總額逼近兆元，全民健康保險會執行秘書周淑婉今（24）日說明，明年總額成長率低推估為2.619%、高推估為5.5%。後續由衛福部彙整報行政院，做為核定最後總額範圍的參考。健保會召開第7屆第5次委員會議議程，周淑婉今日接受媒體訪問時提到，根據「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案提出的財務試算，目前衛福部提出總額成長率低推估為2.619%、高推估5.5%；安全準備金約1.01個月、1.4個月，符合法定的1至3個月水位要求。周淑婉指出，今日的討論委員也都肯定醫界的辛苦，對於醫療服務成本推估、藥價採購等較為關注，同時醫事人員的人力及薪資問題盼未來能有整體規劃及預算來源，不僅僅是健保支持，包括公務預算也能持續挹注等。周淑婉提及，醫療自費醫療的項目及金額管理，盼能強化監督及管理機制，這部分衛福部長石崇良也非常關心。整體而言，近年總額成長率不低，周淑婉說，這部分也是回應醫事人力的辛勞，但同時委員也提醒長遠的財務規劃，透過相關配套支持高成長率，加上民眾也不希望保費調整，因此盼有更多的公務預算可挹注。周淑婉說，明年度的健保總額範圍草案經過衛福部彙整，將呈報行政院參考，經正式核定後，預計交由健保會9月展開總額協商。