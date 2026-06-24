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▲台灣數位資產暨開放科技協會理事長、全國商業總會理事長許舒博。（圖／記者朱永強攝）

▲康和證券董事長鄭大宇。（圖／記者朱永強攝）

隨著人工智慧（AI）技術由「會說話」邁向「會做事」的全新階段，AI已深入大眾的食衣住行育樂。台灣數位資產暨開放科技協會今（24）舉辦「實體AI與智慧城市神經網路」科技論壇，台灣數位資產暨開放科技協會理事長、也是全國商業總會理事長許舒博表示，面對技術日新月異，必須不斷增進新知、了解趨勢，不然可能被淘汰，企業引進AI能節省人力及成本，避免人為疏失。不過，他也強調，人不可能完全被AI取代，因為「人與人之間情感，是沒辦法用AI取代」。AI技術正經歷前所未有的快速發展，從早期的影像辨識、語音互動，到大型語言模型（LLM）所帶來的生成式AI應用，AI已逐漸從單一工具，演變為推動產業創新與社會變革的重要基礎技術。當AI模型能力持續提升，下一階段更重要的課題，將是AI如何真正進入城市、產業與公共基礎設施之中，成為支撐智慧治理、能源效率、交通系統、製造業升級與數位協作的重要核心。隨著大型語言模型、感測設備、衛星通訊與資料分析技術持續整合，AI正從雲端走向實體場域。未來智慧城市的關鍵，不只是單一AI應用，而是如何讓城市中的設備、資料與決策系統形成可即時反應的智慧網路。這次論壇議程涵蓋AI基礎模型及其中下游應用、AI原生科技與邊緣運算投資版圖、實體AI在工廠節能減碳中的角色及AI量化趨勢介紹。有鑑於此，台灣數位資產暨開放科技協會與康和證券共同舉辦AI科技論壇，議程涵蓋AI基礎模型及其中下游應用、AI原生科技與邊緣運算投資版圖、實體AI在工廠節能減碳中的角色及AI量化趨勢介紹，更邀請中央研究院資訊科學研究所長廖弘源、遠傳電信協理黃瀞儀、思納捷科技副總經理馮明惠、優式資本副總經理翁嘉頎，以及康和綜合證券資訊長張志堅等產學界代表與談，議題橫跨基礎模型、邊緣運算、能源管理、金融科技與智慧城市治理，期望透過跨領域交流與對話，促進台灣在 AI 與開放科技時代下的產業創新與永續發展。台灣數位資產暨開放科技協會理事長、全國商業總會理事長許舒博致詞時也談到，協會成立初衷在於知識的傳播，期盼讓更多人理解新技術與新領域。現今不論是餐廳用餐、智慧大樓物業管理、交通網絡規劃到日常娛樂，生活幾乎都與AI脫不了關係。對於企業而言，引進AI技術可以節省人力與成本， 讓速度更快更完整，避免人為疏失，很多錯誤可以做修正。至於未來AI會不會完全取代人類？許舒博認為，「還是不太可能」，即便現在也出現能陪伴聊天、身價20多萬的擬真機器人，但人與人之間的情感因素是無法被AI取代。不過，他也特別提醒，面對科技日新月異，若沒有增進新知、了解趨勢，可能會被淘汰掉。康和證券董事長鄭大宇也從技術與產業戰略角度呼應。他致詞時引用AI數據指出，人類腦神經元大概約有860億到1000億個，而當今AI世界的神經網絡參數早已高達數百個、數兆個，主要負責內容生成、多模態分析及複雜的模型運算。鄭大宇強調，現階段AI發展已從「會說話」到「會做事」的實質執行階段，例如具備高度執行力的「AI Agent（智慧代理）」，可以協助人類規劃流程、完成任務，節省很多時間。不僅如此，鄭大宇認為，台灣是全球半導體供應鏈的主角，未來在「智慧城市」戰略布局很重要。他更引述AI的自我預測，「AI發展沒有終點，它會協助人類在各領域處理各式各樣的問題，他也拭目以待。」