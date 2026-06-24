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2026年世界盃小組賽進入尾聲，戰況愈發撲朔迷離。曾獲世界盃金靴獎的巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo），日前受邀參加羅馬里奧（Romário）的YouTube頻道節目時，針對巴西隊在淘汰賽可能遭遇的對手發表驚人言論，他直指若首輪對上日本隊，巴西將能「輕鬆勝出」。大部分日本球迷在社群上表示，羅納度從足球強國巴西的角度來看對手，這麼說或許無可厚非，但也期待對方輕敵，讓日本能有機會取勝。目前在小組賽表現逐漸加溫的巴西隊，若以小組第一或第二名晉級，極大機率將在16強淘汰賽遭遇F組對手（包括日本、瑞典或荷蘭）。羅納度在節目中分析當前局勢時，雖然對巴西隊的成長給予肯定，認為他們「會隨著大賽賽程持續進步」，但話鋒一轉，他大膽預測：「目前我們還沒準備好面對荷蘭，但若對上日本或瑞典，我相信巴西能輕鬆擊敗對手。」羅納度的這番言論，引發了不少日本球迷與媒體的熱議，不少日本球迷理智地認為對方這麼說無可厚非，理智地表示：「從巴西的角度來看，日本仍然是一個實力較弱的國家」、「日本隊根本沒有獲勝的可能性」、「從巴西的角度來看，這可以理解」；但也有人直言：「巴西人的這種自滿情緒給了日本一個絕佳的機會」。另一方面，目前在F組暫居第二的日本隊，正於納許維爾進行最後備戰，準備迎接對陣瑞典的小組賽關鍵戰役。面對外媒對於淘汰賽潛在對手的討論，日本總教練森保一並未受到羅納度的言論影響，他在昨日的戰術會議中明確向球員呼籲：「我們別無選擇，目標就是『拿下勝利並以小組第一姿態晉級』。」日本隊目前與小組龍頭荷蘭隊積分相近，若能在下一場對瑞典的賽事中取得勝利，且荷蘭在對陣突尼西亞時失分，日本仍有機會登上F組第一的寶座。面對記者追問若淘汰賽遭遇強敵的策略，日本隊的老將伊東純也展現了相當成熟且冷靜的態度。他表示：「我們不會一開賽就盲目追求大量進球，那樣反而容易失序。我們的戰術很明確：做好防守，利用良好的防守轉化為進攻機會。只要確實做好我們該做的，勝利自然會來到。」隨著世界盃小組賽進入最後結算階段，各界預測若日本順利以小組身分出線，極可能在16強賽中直接與傳統強權巴西正面交鋒。羅納度這番「輕鬆取勝」的言論，勢必將成為激勵日本隊在賽場上證明自我的最強催化劑。對於日本隊而言，目前最首要的任務仍是擊敗瑞典，確保晉級席次。這場「傳奇球星的輕蔑」與「日本隊的務實備戰」，讓接下來可能發生的「巴日大戰」未演先轟動，球迷們也迫不及待想看到，屆時日本隊是否能用球場上的表現，給這位傳奇名將一記有力的反擊。