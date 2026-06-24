2026年世界盃足球賽持續熱戰，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也來到第14集。神蛙「蛙貴」上一集看好英格蘭能夠擊敗迦納，沒想到雙方最終0比0握手言和，讓蛙貴再度與勝利擦肩而過。目前累積13戰5勝8敗，命中率下滑至38.5%。不過就在外界逐漸將蛙貴視為「世界盃反指標」之際，神蛙這回似乎決定改變策略，不再一味挑戰冷門劇本，而是選擇抱腿內馬爾（Neymar），相信足球王國巴西能夠擊敗蘇格蘭。
神蛙支持內馬爾 力挺森巴軍團
巴西將於台灣時間25日上午6點交手蘇格蘭，本場台灣運彩賽事編號1035，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.15，和局3.70，蘇格蘭勝出6.25。讓分盤部分，巴西讓1球（0:1）賠率1.40，和局（巴西剛好贏1球）3.40，蘇格蘭受讓1球3.10；巴西讓2球（0:2）賠率2.55，和局（巴西剛好贏2球）3.05，蘇格蘭受讓2球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.65、小球1.80；3.5球盤則為大球2.55、小球1.29。
本集節目中，蛙貴再度來到專屬的「兩棲足球神殿」，面對巴西與蘇格蘭的C組焦點戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好巴西能夠在正規90分鐘內擊敗蘇格蘭，全取3分。
值得一提的是，蛙貴過去幾集多次挑戰高賠率與冷門劇本，結果並不理想。這次面對五屆世界盃冠軍巴西，神蛙罕見選擇站在奪冠熱門這一邊，甚至被工作人員笑稱是「支持內馬爾模式正式啟動」。
巴西爭小組第一 神蛙能否終止低潮？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前巴西在C組1勝1和保持不敗，蘇格蘭則是1勝1敗，本場比賽將牽動小組第一歸屬。面對這場關鍵戰役，蛙貴選擇相信內馬爾領軍的森巴軍團能夠順利過關。
究竟神蛙這次能否擺脫近期低潮，終止連續失手的尷尬局面，還是再次驗證「反著買」的都市傳說？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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巴西將於台灣時間25日上午6點交手蘇格蘭，本場台灣運彩賽事編號1035，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.15，和局3.70，蘇格蘭勝出6.25。讓分盤部分，巴西讓1球（0:1）賠率1.40，和局（巴西剛好贏1球）3.40，蘇格蘭受讓1球3.10；巴西讓2球（0:2）賠率2.55，和局（巴西剛好贏2球）3.05，蘇格蘭受讓2球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.65、小球1.80；3.5球盤則為大球2.55、小球1.29。
本集節目中，蛙貴再度來到專屬的「兩棲足球神殿」，面對巴西與蘇格蘭的C組焦點戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好巴西能夠在正規90分鐘內擊敗蘇格蘭，全取3分。
值得一提的是，蛙貴過去幾集多次挑戰高賠率與冷門劇本，結果並不理想。這次面對五屆世界盃冠軍巴西，神蛙罕見選擇站在奪冠熱門這一邊，甚至被工作人員笑稱是「支持內馬爾模式正式啟動」。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前巴西在C組1勝1和保持不敗，蘇格蘭則是1勝1敗，本場比賽將牽動小組第一歸屬。面對這場關鍵戰役，蛙貴選擇相信內馬爾領軍的森巴軍團能夠順利過關。
究竟神蛙這次能否擺脫近期低潮，終止連續失手的尷尬局面，還是再次驗證「反著買」的都市傳說？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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