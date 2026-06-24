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火箭般飆升，羽毛般墜落是油價常態

美國與伊朗已簽署諒解備忘錄，雖然雙方立場仍有分歧，但中東衝突正在逐步降溫，國際油價也隨之回落。不過，美國總統川普（Donald Trump）認為油價下降的幅度與速度遠遠不夠，透露自己已經指示司法部對此展開調查。然而，有專家直言川普對石油巨頭司法調查的威脅只是「政治作秀」。川普今日在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「大型石油公司並沒有像他們支付的石油價格那樣大幅降低加油站的油價。事實上，石油價格正以驚人的速度下跌！換句話說，消費者正在被『坑殺』。我已經指示司法部立即對此展開調查。汽油價格最好以比現在快得多的速度下降！」自2月28日美國和以色列襲擊伊朗以來，石油價格出現了劇烈波動，國際布蘭特原油價格最高曾接近每桶120美元，但現在已經跌到每桶76美元左右，但仍比伊朗戰爭爆發前要高，今年1月布蘭特原油價格最低曾到每桶60美元左右。哥倫比亞大學全球能源政策中心學者凱倫（Karen Young）表示，川普這篇貼文只是「政治作秀」，並指出「美國的汽油價格根本不是那樣運作」。凱倫強調，「在美國，加油站的油價之中包含了州稅和地方稅。這實際上取決於煉油廠，而且從原油價格下跌、到煉油廠價格調整、再到傳導至消費者端並做出實質反應，通常需要幾週的時間」。事實上，許多專家之前便已指出，即使荷姆茲海峽立刻完全恢復到伊朗戰爭爆發前的狀態，要讓之前打結堵塞的供應鏈恢復正常也還需要一段時間。