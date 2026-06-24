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曝夏雪芒果滋味像初戀

國民黨備戰年底大選，首場行動中常會來到台東，黨主席鄭麗文會前參加夏雪芒果內外銷成果記者會，嘗過後大讚夏雪芒果產量不多，珍貴得像初戀一樣，滋味甜中帶酸、酸中帶甜，「宛如初戀的滋味」，口感細緻綿密，讓人吃過就難忘。鄭麗文說，夏天是戀愛的季節，那麼夏雪芒果大概就是戀愛的味道吧。台東縣府今舉辦「夏雪豐收・香甜大賣」夏雪芒果內外銷成果記者會，鄭麗文說，一到現場就迫不及待的先品嚐了夏雪芒果做成的枝仔冰，真是令他太驚艷了！「芒果界的LV」真的名不虛傳。這可不是一般的水果冰或枝仔冰，而是整顆夏雪芒果製成的冰，芒果的香氣、甜味和口感完整濃縮在冰棒裡，原汁原味、不另外加糖，健康又好吃，讓人一口接一口停不下來。鄭麗文說，夏雪芒果真的很特別，它的產量不多，珍貴得像初戀一樣；滋味甜中帶酸、酸中帶甜，口感細緻綿密，讓人吃過就難忘。有人說，夏天是戀愛的季節，那麼夏雪芒果大概就是戀愛的味道吧鄭麗文也說，放暑假了，歡迎大家來台東走走，欣賞好山好水，也別忘了品嚐一年一會、不是有錢就一定買得到的夏雪芒果，一起用行動支持台灣農民、支持台灣農產品，也把這份甜蜜分享出去。