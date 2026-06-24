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▲第四市場重新開幕，推出「市場開桌．共享晨光」系列活動，邀請民眾走進市場、品味麻芛文化。(圖／記者金武鳳攝，2026.6.24)

▲第四市場推出「市場開桌．共享晨光」系列活動，邀請民眾走進市場、品味麻芛文化。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.24)

承載台中近百年庶民生活記憶的歷史建築─第四市場，經台中市勞工局修復活化後，今（24）日舉辦「市場開桌 共享晨光」重新開幕，並以在地食材「麻芛」為主題，結合創新餐飲與文化策展概念，推出多款特色商品與系列活動，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化場域。麻芛是台中獨有且深具代表性的夏季食材，長年陪伴在地居民的日常餐桌。然而，隨著飲食習慣改變與季節限制，這項傳統美味逐漸淡出年輕世代視野。第四市場此次攜手青年團隊，透過創新料理手法重新詮釋麻芛，推出麻芛捲、麻芛麵線、麻芛可麗露、麻芛奶酥厚片、麻芛飲品及麻芛爆米花等特色商品，讓傳統食材以更貼近現代生活的形式與民眾相遇。第四市場營運團隊表示，希望透過飲食創新與文化轉譯，讓市場不只是採買消費的場所，更成為認識城市故事的重要入口。近期榮獲國際文學獎項肯定的作家楊双子，在作品《台灣漫遊錄》中，便曾提及麻芛所承載的歷史與文化意涵，凸顯其作為台中飲食文化符號的重要地位。如今，第四市場藉由麻芛系列商品，將這份屬於台中的集體記憶重新帶回大眾視野。為慶祝正式開幕，第四市場同步推出「市場開桌．共享晨光（Convivio Market Table）」系列活動，邀請民眾走進市場、品味麻芛文化。活動內容包括早餐優惠週、麻芛生活優惠、分享麻芛行動及好友同行優惠等，希望透過多元互動方式，讓更多民眾親近市場文化，感受傳統與創新的融合魅力。第四市場表示，「市場開桌」不僅是一項活動，更是一種生活提案。透過共享餐桌與交流互動，讓市場重新成為人與人連結的場域。未來也將持續結合歷史建築、地方飲食文化及青年創意能量，打造屬於台中的市場生活品牌，讓第四市場成為文化交流、城市體驗與日常生活的重要據點。隨著重新開幕，第四市場將以嶄新姿態迎接市民與旅客到訪，透過一口麻芛、一桌共享早餐，重新感受台中市場文化的溫度與魅力。