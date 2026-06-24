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台鐵持續優化數位購票與乘車服務，官方「台鐵e訂通」App近日推出V2.2.1版本，針對介面設計與操作流程進行多項升級，新增同一訂單車票群組收納、同行旅客乘車條碼滑動切換、附餐資訊獨立顯示等功能，讓民眾購票、管理車票及進站流程更加便利。台鐵表示，此次更新著重於介面與使用體驗優化。同一筆訂單購買的車票可自動群組收納，方便旅客快速管理多張車票；此外，也新增過期車票、更新車票及票種等專屬圖示，讓車票資訊辨識更加直覺。若是與家人、朋友同行，旅客進站時只要在App內左右滑動頁面，即可快速切換不同乘客的乘車條碼，不必再逐一返回車票列表尋找，大幅提升多人同行的進站效率。除了車票管理更加便利外，台鐵也將加購便當與附餐資訊獨立呈現，與車票及行程資訊分開顯示，使版面更簡潔、閱讀更加清楚。操作流程方面，新版App也同步優化。旅客完成分票後，只要開啟「行動車票」頁面，即可立即找到已領取的車票；線上換票功能則取消原先預設出發時間的設定，增加行程調整彈性。此外，主選單新增「回首頁」按鈕，讓整體操作動線更加順暢。事實上，台鐵e訂通近年持續新增多項實用功能，包括已付款但尚未取票的訂單可直接於App內辦理線上換票；同一支手機最高可領取6張同行旅客的行動車票；個人每日購票上限也已由6張提高至9張，以滿足家庭及團體旅遊需求。台鐵也建議旅客更新至最新版本，享受更便利的數位乘車服務。