中華職棒樂天桃猿可望補強新洋砲道森（Ronnie Dawson，暫譯），美國大西洋聯盟雷克辛頓傳奇隊（Lexington Legends）在台灣時間今（24）日5點宣布道森簽約桃猿，並暖心給予祝福，直言是道森東山再起故事的最新篇章。道森的棒球路坎坷，僅在大聯盟出賽4場，2023年在韓國職棒（KBO）找到舞台，卻在守備時與隊友相撞，導致前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季也因此報銷，經過漫長治療、復健，道森重回球場，在傳奇隊找回過往的實力，還成為隊中最受尊敬的老將與領袖。
道森曾效力韓國職棒 卻因守備導致前十字韌帶撕裂
31歲的道森出生於俄亥俄州，2016年大聯盟選秀會上，在第2輪被休士頓太空人隊選中。他在太空人隊的小聯盟體系一路攀升，並於2021年完成大聯盟初登場，隔年轉戰辛辛那提紅人隊，2023年季中道森離開美職體系，並在韓職找到屬於自己舞台。
道森在韓職首年57場出賽繳出打擊率3成36的好成績，年底與培證英雄隊簽下一紙60萬美金的延長合約，出賽95場敲出11轟、打擊率3成30。不過道森在2024年7月31日，在全壘打牆與隊友相撞，導致前十字韌帶（ACL）撕裂，這場傷勢讓道森的賽季戛然而止，並被迫展開漫長的復健過程。
傳奇隊宣布道森加盟桃猿 直言是東山再起新篇章
經過漫長的治療、復健，道森於2025年重返球場，加盟美國大西洋聯盟雷克辛頓傳奇隊，成為隊中最受尊敬的老將與領袖。今年道森在大西洋聯盟出賽32場，繳出了3成15的打擊率、8 支全壘打、28 分打點、7 支二壘安打以及5成81的長打率。
傳奇隊今日發出新聞稿，宣布道森加盟中職樂天桃猿，並指出這是象徵他精彩東山再起故事的最新篇章，「道森與樂天桃猿簽約，繼續他那以堅持不懈、決心以及對棒球無比熱愛為寫照的職業生涯。」
道森人品備受肯定 總教練、總經理皆讚譽有加
傳奇隊總教練弗萊徹（Paul Fletcher）表示，「道森的故事非常有韌性，看到一名球員遭遇這種導致賽季報銷的重傷，卻能一路克服困難重返球場，這充分展現了他的人格特質。他每天都準時報到、保持正向態度，並為休息室裡的每個人樹立了榜樣。我們為他感到無比驕傲，也很高興看到他贏得這個機會。」
傳奇隊總經理費拉雷拉（Justin Ferrarella）說，「道森用正確的方式打球、待人，代表了對一名球員的所有期望。他總是第一個為球迷簽名、主動參與社區活動，或給予隊友協助。我們非常感激他為我們球隊帶來的一切，看到他在樂天桃猿隊獲得這個機會，我們感到無比開心。」
傳奇隊表示，全隊在此祝道森獲得這項令人興奮的機會，並感謝他對球隊的貢獻，「他的堅持、專業精神與領導能力在休息室留下了深遠的影響，球隊上下衷心祝願他在台灣展開生涯新篇章之際，能繼續取得成功。」
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31歲的道森出生於俄亥俄州，2016年大聯盟選秀會上，在第2輪被休士頓太空人隊選中。他在太空人隊的小聯盟體系一路攀升，並於2021年完成大聯盟初登場，隔年轉戰辛辛那提紅人隊，2023年季中道森離開美職體系，並在韓職找到屬於自己舞台。
道森在韓職首年57場出賽繳出打擊率3成36的好成績，年底與培證英雄隊簽下一紙60萬美金的延長合約，出賽95場敲出11轟、打擊率3成30。不過道森在2024年7月31日，在全壘打牆與隊友相撞，導致前十字韌帶（ACL）撕裂，這場傷勢讓道森的賽季戛然而止，並被迫展開漫長的復健過程。
傳奇隊宣布道森加盟桃猿 直言是東山再起新篇章
經過漫長的治療、復健，道森於2025年重返球場，加盟美國大西洋聯盟雷克辛頓傳奇隊，成為隊中最受尊敬的老將與領袖。今年道森在大西洋聯盟出賽32場，繳出了3成15的打擊率、8 支全壘打、28 分打點、7 支二壘安打以及5成81的長打率。
傳奇隊今日發出新聞稿，宣布道森加盟中職樂天桃猿，並指出這是象徵他精彩東山再起故事的最新篇章，「道森與樂天桃猿簽約，繼續他那以堅持不懈、決心以及對棒球無比熱愛為寫照的職業生涯。」
道森人品備受肯定 總教練、總經理皆讚譽有加
傳奇隊總教練弗萊徹（Paul Fletcher）表示，「道森的故事非常有韌性，看到一名球員遭遇這種導致賽季報銷的重傷，卻能一路克服困難重返球場，這充分展現了他的人格特質。他每天都準時報到、保持正向態度，並為休息室裡的每個人樹立了榜樣。我們為他感到無比驕傲，也很高興看到他贏得這個機會。」
傳奇隊總經理費拉雷拉（Justin Ferrarella）說，「道森用正確的方式打球、待人，代表了對一名球員的所有期望。他總是第一個為球迷簽名、主動參與社區活動，或給予隊友協助。我們非常感激他為我們球隊帶來的一切，看到他在樂天桃猿隊獲得這個機會，我們感到無比開心。」
傳奇隊表示，全隊在此祝道森獲得這項令人興奮的機會，並感謝他對球隊的貢獻，「他的堅持、專業精神與領導能力在休息室留下了深遠的影響，球隊上下衷心祝願他在台灣展開生涯新篇章之際，能繼續取得成功。」