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不過道森在2024年7月31日，在全壘打牆與隊友相撞，導致前十字韌帶（ACL）撕裂，這場傷勢讓道森的賽季戛然而止，並被迫展開漫長的復健過程。

宣布道森加盟中職樂天桃猿，並指出這是象徵他精彩東山再起故事的最新篇章

他每天都準時報到、保持正向態度，並為休息室裡的每個人樹立了榜樣。我們為他感到無比驕傲，也很高興看到他贏得這個機會。