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▲新光三越台南中山店於1996年10月開幕，至今已營運近30年，是許多台南人的共同回憶與地標。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越台南中山店經營近30年，近期傳出將於今年10月底結束營業。近來館內美食街及部分樓層陸續出現空櫃，也有「未來藍圖」提前曝光，傳出新光三越撤出後，地下2樓至8樓將改造為全新商場，9樓至13樓則規劃為國際連鎖飯店。對此，新光三越表示，「相關營運規畫，將於本周內對外說明」。新光三越台南中山店於1996年10月開幕，至今已營運近30年，是許多台南人的共同回憶與地標。根據網友討論，館內自今年2月起便瀰漫歇業氛圍，B2美食街陸續出現空櫃位，各樓層也可見不少櫃位撤出，部分空間甚至以商品陳列補位，整體顯得較為空蕩。網路提前曝光的改造藍圖，新光三越中山店原址的地下2樓至8樓，將改造為全新複合式生活商場，該棟大樓不動產擁有者富樂一號，因富樂一號不動產投資信託基金旗下擁有桃園台茂購物中心，因此傳出接下來將由台茂購物中心接手商場經營。而9樓至13樓將改建為飯店，預計會是國際連鎖飯店業者進駐。根據市場傳聞，新光三越台南中山店最快將於10月底正式熄燈。對此，新光三越表示，相關營運規劃將於本週正式對外說明；而富樂一號也預計於6月26日公布最新訊息。台南在地人分析，新光三越台南中山店商圈過去之所以繁榮，是因店址位於市中心，步行約5分鐘即可抵達台南火車站，加上鄰近的南方公園早年經常舉辦簽唱會等活動，帶來可觀人潮。不過，隨著南方公園拆除、商圈逐漸轉移，加上百貨建物老舊，中山店人潮已不如以往。另一方面，受南科效應及北區開發帶動，小北門一帶聚集不少科技產業從業人員與年輕族群，潛力持續提升，消費重心轉移。新光三越台南小北門店開幕後，不到3個月便創下10億元營業額，也反映出台南商圈版圖已出現明顯變化。