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國民黨台北市議員秦慧珠日前批評台北市研考會主委殷瑋，對於議題攻防恐讓外界覺得台北市長蔣萬安被「弱化」，此番言論引發部分藍營人士不滿。對此藍營粉專「政客爽」發起拒投秦慧珠活動，而台北市長蔣萬安也未聲援秦慧珠。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（24）日表示，認為秦慧珠有件事情講得很對，「就是不希望這場選舉變成是政治的口水」。對於政客爽發起拒投秦慧珠活動，而蔣萬安僅表示支持市府團隊針對立場進行政策論述，未聲援秦慧珠，沈伯洋被媒體問及此事時，先是質疑蔣萬安的說法根本沒有回答到問題，有點不太知道該怎麼評論。沈伯洋表示，網路上匿名粉專其實非常的多，但是不管大家要支持還是不支持特定的政治人物，這也是他們的權利。雖然是匿名粉專，但畢竟背後看起來也是真人，如果是真人，想要支持或不支持特定的候選人，都有他們自己的考量。沈伯洋也強調，認為秦慧珠有件事情講得很對，就是不希望這場選舉變成是政治口水。像是大家在聆聽市民聲音的時候，提出反映的意見，市府其實只要針對市民的疑惑做回覆就好了，其實也沒必要針對其他候選人來做攻擊，因為一旦市府有回應、有改善，那市民自然對市府信任程度也會更好，這絕對是對台北有益的事情。