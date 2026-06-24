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國民黨高雄市議員黃紹庭多年來共詐領1455萬餘元助理費，檢方偵辦期間自白認罪並繳回犯罪所得，最高法院依貪汙治罪條例依利用職務詐取財物罪判黃2年徒刑，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，須服240小時義務勞務、繳交公庫200萬元、接受7堂法治教育課程，全案定讞。對此，國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，後續由市黨部考紀會依黨內相關規定辦理。黃紹庭一案由檢方接獲檢舉，於2024年9月26日發動偵查行動，並帶回黃芳仁夫婦等17人複訊，但黃紹庭在搜索前一刻搭機出境，抵達廈門；他在神隱30小時後，拍影片自清沒有逃亡。黃在29日搭機返國，抵達小港機場後就被檢方帶回，最後檢方以他涉嫌詐領助理費、犯罪嫌疑重大，聲請羈押獲准。全案偵查終結後，檢方以《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，對黃紹庭在內的12名被告提起公訴。一審高雄地院審理時，黃紹庭坦承所有犯行，並繳回犯罪所得1455萬餘元，法院考量他的犯後態度、犯罪手段等因素，最後輕判有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年的自新機會，並須繳交公庫150萬元。案件上訴第二審，高等法院高雄分院也維持相同的刑度、褫奪公權、緩刑，但提高緩刑處分金為200萬元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴，全案定讞，黃紹庭獲判緩刑確定，不須入監服刑；但因緩刑效力不及於褫奪公權，仍發生褫奪公權效力，黃紹庭將失去議員資格，無法爭取連任。針對議員黃紹庭案，國民黨高雄市黨部表示，國民黨尊重司法判決，後續由市黨部考紀會依黨內相關規定辦理。