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▲張凌赫本名叫做「張家瑋」，本名曝光後頓時多了幾分親切感，還與台灣女星張家瑋撞名。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）

中國官方近期祭出演員署名新規，要求未來演員在宣傳、影視平台及公開活動中，統一採用「本名（藝名）」格式，且不得單獨使用藝名或英文名。消息曝光後，不少知名藝人的本名也跟著浮上檯面，在網路掀起一波「明星本名考古潮」，其中因《逐玉》爆紅的男星張凌赫更被公開本名是「張家瑋」與台八女星張家瑋意外撞名，也意味著他的新劇《歸鸞》也被迫用本名宣傳，讓劇迷直呼突然多了幾分親切感。張凌赫本名其實叫做「張家瑋」，過去雖然曾被粉絲挖出，但隨著新規上路，再度引發討論。有趣的是，「張家瑋」不僅是常見名字，還和台灣八點檔女星張家瑋同名同姓，當時消息曝光後甚至引發兩岸網友熱烈討論，台灣的張家瑋本人也曾幽默發文回應，意外掀起一場網路認親大會。隨著政策即將上路，部分影視作品已搶先調整宣傳內容。由張凌赫、林允主演的古裝劇《歸鸞》，近日更新演員名單時，便改以本名呈現，原本熟悉的「張凌赫」、「林允」，變成了「張家瑋」及「費霞」。由於兩人的本名風格與藝名落差不小，讓不少網友一時之間差點認不出來，紛紛認為「突然變得好有親切感」、「看起來像隔壁鄰居」。事實上，不少藝人的本名過去就曾公開。例如任嘉倫本名「任國超」，多年來不少粉絲都直接以「國超哥」稱呼他，因此受到的衝擊相對有限；白鹿本名則是「白夢妍」，不少粉絲認為頗有小說女主角的感覺，接受度相當高。至於Angelababy的本名楊穎，過去宣傳時便經常中英文名字並用，因此對外界來說並不陌生。而隨著新規逐步推行，未來還會有更多藝人的本名曝光。