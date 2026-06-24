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MSCI指數調整衝擊市值

5/25大誤點事件 營收衝擊小

台灣高鐵今（24）日舉辦法說會，會中說明新世代列車（N700ST）進度。台灣高鐵表示，第一組列車將在今年8月抵台，今年會有2組列車，剩餘8組明年抵台；抵台後2027、2028年各會有6組投入營運；整體運能將可提升25%。台灣高鐵日前股東會通過每股配發1.15元現金股利，預計在今年8月13日發放。另，MSCI（明晟）今年5月季度調整，在「全球標準指數」刪除台灣高鐵，改列「全球小型指數」。台灣高鐵表示，受到指數調整，股價市值略有影響，從4月1500億元跌落1450億元左右。針對新列車引進規劃，台灣高鐵表示，目前34組列車（700T）下，尖峰運能每小時7班、發車班距為5分鐘；新世代列車將引進12組，車隊會達到46組，長期運能目標可以提升25%。桃園、新竹尖峰停靠1小時8班次；台北、台中尖峰直達車1小時4班次；台南嘉義尖峰直達車1小時2班次。首組列車預計今年8月運抵台灣，今年度預計共引進2組，明年（2027）引進8組，2028 年再引進2組。每組列車引進後將進行測試與調適，確保運轉品質符合需求，因此2027年、2028年將各有6組新車投入營運。為確保新車運作順利，高鐵將同步進行檢修廠擴建計畫，包括增建左營檢修場，並擴建燕巢總機廠的維修流程。左營基地「第二車輛檢修廠」維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組；燕巢總機廠的大修天數將從現在19至20天縮短至16天。，針對日前 5月25日大誤點事件，台灣高鐵表示，透過緊急改成全車自由座等方式因應，疏運18.4萬人次，預計達原本旅客人次的九成，實際營收影響不大；僅有退費金額幾千萬元。至於發債計畫一事，台灣高鐵表示，持續關注市場狀況，並將「永續債」列為優先發行標的，相關細節目前還在確認，確認後將依法公告。