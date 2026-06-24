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預言民進黨下一步：拋出大幅贏過柯志恩的內參民調

年底高雄市長選戰步步進逼，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩獲得46.8％支持度，民進黨候選人賴瑞隆則為42.0％，兩人出現「黃金交叉」，引發外界關注。對此，柯志恩直言，民調領先與否都只能反映階段性趨勢，國民黨面對長期「綠大於藍」的高雄政治結構，絕沒有任何樂觀的本錢。柯志恩今（24）日在立法院受訪時回應，自己始終強調民調數字僅供參考，但外界也應觀察過去10年各項選舉結果，哪些民調機構具備公信力、誤差率是否控制在3％以下，這才是判斷民調價值的重要依據。針對近期民調顯示支持度上升，柯志恩坦言，不會因短期領先就認為選情穩定，更不敢預設自己能一直維持優勢，在未來選戰過程中，民進黨陣營可能也會提出領先幅度達10多個百分點、甚至20多個百分點的內參民調，而所有數字最終都必須交由選舉結果驗證。柯志恩強調，不論民調是領先、落後，或領先幅度大小，都只是代表目前的一種趨勢，並不能代表最後勝負。尤其高雄長期存在「綠大於藍」的選民結構，國民黨沒有任何樂觀的本錢，團隊會持續保持高度警戒，而自己也從未解除警惕。柯志恩陣營日前也透露，面對高雄選民結構，未來選戰策略將不只聚焦傳統藍綠對決，而是回到候選人個人特質、市政願景與地方需求。近期柯志恩已整合基層座談、黨員交流及地方組織活動，未來也規劃持續舉辦各區座談、廟口開講以及大型造勢活動，希望將選戰熱度逐步推升。