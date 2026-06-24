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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（24）日出席首場基層無限談，致詞時表示台北市長蔣萬安有最大的兩點不同，蔣萬安不會聆聽，沒有專業也不尊重專業，無法反映民意，只是把台北市政府當作表演的舞台，且不會回顧過去，導致歷史紋理消失，無法發展藍圖，「蔣萬安只會告訴大家市府已經做得很好」，而自己會聽、會做，也有願景、願意回顧過去，讓這個城市變得更好。沈伯洋指出，「基層無限談」的「無限」就是象徵聆聽市民聲音不會停下來，而蔣萬安沒有在聆聽，只是把台北市政府當作表演的舞台，所以網路上才會流傳「蔣不聽」的稱號。且光聽沒有用，還要夠專業才能提出解決方案，否則聽到問題也不知道問題的排序，更不知道如何解決，但蔣萬安沒有專業，也不尊重專業。沈伯洋說，自己收到許多人反映現在台北市容不夠「美」，但「美」還要達到「真」和「善」，「真」要聆聽民意，像他可以走進鄰里聆聽意見，「善」要照顧弱勢、守護市民，讓台北共榮共好，最後在革新的過程自然就會產生「美」。但蔣萬安沒有聆聽，無法反映民意，也不知道價值順序、守護的群體在哪裡，蔣萬安只會告訴大家市府已經做得很好。他指出，將過去與現在連結，才能展望未來，但蔣萬安不只不會聽，也沒有回顧過去，導致台北市發展過程中的歷史紋理消失了，進而無法發展台北市5、10年後的願景。沈伯洋強調，台北需要一位能夠回顧歷史、傳承台灣精神，並將過去與未來連結起來的市長；需要一位走進鄰里、傾聽民意、接受市民意見的市長；更需要能夠照顧弱勢、促進區域均衡發展，並為台北擘劃未來5年、10年發展藍圖的市長，帶領台北站上國際舞台、與世界接軌的市長，而這些自己全都可以做到，他會聽、會做，也有願景、願意回顧過去，讓這個城市變得更好。