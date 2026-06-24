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新北市議員周勝考前妻、新北市議員參選人周韋翰母親今（24）日上午過馬路時，遭54歲謝男駕駛公車撞上，當場死亡。稍早，周韋翰在臉書上發聲明表示，自己成為交通事故的家屬，才真正深切體會到一場意外對家庭帶來的撕裂與巨慟，「謝謝媽媽，我會更加努力！天佑板橋，願大家平安」。周韋翰母親今早遭54歲謝男駕駛公車行經西門街欲右轉北門街時撞上，周勝考接受《Nownews》記者訪問時表示，前妻每天都在替兒子選舉跑行程，如今發生這種狀況，自己相當不捨。「很悲痛~母親於今日上午不幸因車禍離世」，周韋翰表示，謝謝所有來電、訊息關心他的每一位鄉親好友，大家的關心他都收到了，由衷感謝。周韋翰說明，自己成為交通事故的家屬，才真正深切體會到一場意外對家庭帶來的撕裂與巨慟。為了不讓悲劇重演、減少下一個受害的家庭，他未來將全力推動大車強制加裝科技防撞預警系統，用具體行動守護大家的出行安全。周韋翰強調，服務鄉里不中斷，容他暫撥時間陪伴母親走完她人生最後的一哩路，無法一一表達感謝，萬分抱歉，再次感謝各界的關心與慰問。「謝謝媽媽，我會更加努力！天佑板橋，願大家平安」。