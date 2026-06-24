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▲1982年世界盃西德與奧地利的「希洪之恥」，成為FIFA後續修改世界盃賽制的重要轉折點。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽進入第三輪，各組晉級形勢也正式進入最緊繃階段，而同一組最後一輪的兩場比賽，幾乎都會被安排在同一時間開踢，但這並不是單純為了製造戲劇張力，也不是轉播單位的安排，而是世界盃歷史曾經付出慘痛代價後，才留下來的一條公平規則，這條規則的源頭，要回到1982年西班牙世界盃那場惡名昭彰的「希洪之恥」。時間回到1982年6月25日，西班牙希洪的El Molinón球場進行小組賽第2組最後一戰，由西德對上奧地利。當時阿爾及利亞已經踢完全部3場比賽，累積4分；西德與奧地利則都還有最後一戰要踢。關鍵在於，西德只要以1球或2球差距擊敗奧地利，西德與奧地利就能攜手晉級，阿爾及利亞則會因為淨勝球劣勢遭到淘汰。結果比賽開賽第10分鐘，西德前鋒赫魯貝施（Horst Hrubesch）頭球破門，西德取得1：0領先。從這一刻開始，比賽氣氛變得極度詭異。兩隊幾乎不再積極進攻，傳球節奏放慢，攻門慾望明顯下降，場面宛如雙方都接受這個比分，最終西德就以1：0擊敗奧地利，兩隊雙雙晉級，阿爾及利亞含恨出局。這場比賽立刻引爆全球輿論，看台上的阿爾及利亞球迷高喊「作弊」，甚至揮舞鈔票嘲諷兩隊打默契球。德國電視台主播也對比賽內容相當不滿，西班牙媒體更把這場比賽放在近似「犯罪新聞」的版面處理。雖然國際足總（FIFA）事後調查後，認為西德與奧地利並沒有明確違反當時規則，但這場比賽對世界盃公信力造成巨大傷害。它讓外界清楚看見，只要最後一輪賽程不同步，後踢的球隊就能根據前一場結果，計算出最有利自己的比分，後來該場比賽也被稱為「希洪之恥」，也成為世界盃史上最具爭議的比賽之一。為了防止類似情況再次發生，FIFA從1986年世界盃開始調整賽程安排：同一小組最後一輪兩場比賽，必須盡量安排在同一時間開踢。這項規則的目的很簡單，就是避免球隊提前知道另一場比賽結果，進而選擇保守、消極，甚至踢出對雙方都有利卻傷害第三隊的比賽內容。當兩場比賽同步進行，球隊就無法完全掌握另一場的即時結果，必須以自己的比賽為優先，盡力爭取分數與淨勝球。這不只提高公平性，也讓小組賽最後一輪更刺激。2026年世界盃擴軍至48隊，分成12個小組，除了各組前2名晉級外，還會有成績較佳的第3名球隊進入32強淘汰賽。這讓小組賽最後一輪的計算變得更複雜。球隊不只要爭小組第1或第2，也可能要考慮自己能不能成為最佳第3名。這代表最後一輪每一顆進球、每一個失球、每一分積分，都可能牽動多支球隊的命運，也因為如此，同組最後一輪同步開踢變得更加重要。若比賽時間錯開，後踢的球隊可能清楚知道自己只要「不輸太多」、「小勝一球」甚至「踢平即可」就能晉級，這會增加消極比賽與計算足球的可能性。所以當2026世界盃小組賽第三輪全面開打，看到同一組兩場比賽同時進行時，球迷就知道，這不是巧合，而是一場40多年前的世界盃爭議，留下來的規則遺產。