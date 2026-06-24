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BTS成員V因為代言費太高掀起話題！韓國連鎖咖啡品牌Compose Coffee近日傳出，正推動與V續約代言，若順利拍板，雙方合作將邁入第3年。不過消息曝光後，卻意外掀起加盟店主反彈，原因不是不滿V本人，而是高達73.5億韓元（約新台幣1.7億元）的代言預算與分攤方式，有人甚至氣炸喊出要提告，話題迅速登上韓網熱搜。根據韓媒報導，Compose Coffee近期已向加盟店發送廣告費同意書，針對V續任代言人一事進行贊成與反對投票，只要超過半數加盟店同意，續約案就能正式通過。若順利續約，合作期間將從今年7月一路延續到明年6月，總代言費預估約73.5億韓元（約新台幣1.7億元）。問題在於，代言費用並非全由總公司買單，其中約29.4億韓元（約新台幣6800萬元）將由加盟店共同負擔，換算下來，每家店每月約需支付8萬韓元（約新台幣1850元）廣告費。其實Compose Coffee從2024年起就找來V代言，首年廣告費約60億韓元（約新台幣1.4億元），其中20億韓元（約新台幣4600萬元）由加盟店分攤。到了2025年，廣告規模更擴大至100億韓元（約新台幣2.3億元），每家店每月負擔也升至約9萬韓元（約新台幣2080元）。雖然今年預算比去年縮水，但對加盟主來說仍是不小壓力，若還想在店內張貼V的海報或宣傳物，往往還得另外加錢。不少加盟店主認為，Compose Coffee主打的是1500韓元（約新台幣35元）平價美式咖啡，光是要攤平每月廣告費，就得多賣出數十杯咖啡，還不包含原物料、人事與租金等成本。有店主直言，多數加盟主其實感受不到所謂的「V效應」，質疑高額代言費沒有真正反映在營收上，也有人不滿總公司把明星行銷成本轉嫁給加盟店，甚至開始考慮透過法律途徑維護自身權益。另外，也有加盟店質疑投票流程不夠透明，要求公開各店投票結果。對此，Compose Coffee則強調，找明星代言原本就是不少加盟店長期提出的需求，目的是提升品牌競爭力，與其他連鎖咖啡品牌抗衡。總公司也表示，今年整體廣告預算其實已比去年減少，加盟店每月負擔也下降約11.3%，目前約六成廣告費仍由總公司承擔，高於業界平均。至於V的代言效果，品牌方持正面態度，認為自從V加入後，品牌知名度與消費者好感度都明顯提升。消息曝光後，也在韓網掀起兩派論戰，有人認為平價咖啡消費者在意的是價格，不會因代言人特地上門，也有人把矛頭指向加盟制度，認為真正的問題是成本分攤不均。