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老闆善舉暖哭網友

中國江蘇無錫一名男網友因為沒領到薪水、手頭拮据，點了一份要價12.8元人民幣（約新台幣60元）的外賣炒飯填飽肚子，並在備註欄寫上「請商家多給點飯，一天就指望這一頓了」。沒想到炒飯送到後，盒蓋上寫著，讓男網友瞬間淚崩，暖心故事感動百萬網友。綜合中國媒體報導，無錫一位男網友發文透露，自己因為手頭拮据，領不到工資，在外賣點了這份最便宜的炒飯，並在訂單備註寫下「請商家多給點飯，一天就指望這一頓了」。原本只是希望能吃飽一點，沒想到外賣送達時，店家不僅給了大份量的炒飯，更在飯盒蓋上用奇異筆寫下「來我這當學徒吧！」男網友感動表示，「我本意只是想讓商家多給點飯，我只是想吃飽，可蓋子上...他想讓我活下去」。相關發文與影片在中國網路上引發無數共鳴，至今已累積超過200萬人按讚。許多網友紛紛留言表示，「授人以魚不如授人以漁」、「淚目了，願我們都會被溫柔對待」、「他想讓你吃飽，也想讓你頓頓吃飽」、「人間有愛，不要被一時的挫折打敗」。由於相關討論在網路上持續發酵，暖心的炒飯店老闆公開回應表示，「我也沒有那麼神聖，舉手之勞罷了」。炒飯店老闆強調，希望大家不要對生活失去信心，「出門在外，誰能不遇到點困難呢？」炒飯店老闆也說希望網友不要再發訊息給他，因為他回歸日常工作，沒辦法一一回覆網友。