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中國近日爆發「毒尿布」風波。有媒體調查指出，紙尿褲驗出甲醯胺（Formamide），引發家長憂心。究竟甲醯胺是什麼？民眾該注意甚麼?這起風波源自中國媒體調查報導，指出部分市售嬰幼兒紙尿褲檢出甲醯胺，引發社群熱議。不過相關品牌否認檢出結果，專家與媒體之間也出現不同說法，事件真相仍待進一步釐清。不過在真相尚未明朗前，比起恐慌，家長更想知道的是：甲醯胺究竟是什麼？台大腎臟內科醫師暨毒理學專家趙家德表示，在討論甲醯胺的影響之前，首先要了解它到底是什麼。趙家德說明，甲醯胺是一種工業用化學溶劑，常用於塑膠、人工皮革、塗料及部分藥物的製造過程中，也會用到這類溶劑來協助化學反應進行。簡單來說，它是工廠裡會使用到的化學物質，並不是尿布製程中正常會用到的化學物質。在正常製程與品質管理下，尿布並沒有添加甲醯胺的目的，理論上也不應該出現在產品中。報導中最聳動的畫面，是該記者將尿布包覆在身體某個部位後，號稱血液中甲醯胺濃度隨即顯著上升。對此，趙家德持保留態度。他說，毒理學健康效應評估有一套固定流程：一般會需要確定化學物質接觸量、接觸時間，以及血液檢驗的時間點，較能得到合理結論。化學物質透過皮膚吸收後，通常需要經過一段時間吸收才能在血液中檢驗得到，甚至還要考慮檢驗代謝產物而非原先的化學物質。在缺乏完整資訊的情況下，單一的檢驗數值作為判斷依據仍有疑慮。趙家德認為，科學上重視「可再現性」，同樣的測試換不同地點及時間做，能不能得到相同結果，才能判斷數據是否可靠。單次測試出現異常數值，結果的可信度仍有值得商榷之處。此外，檢驗方式的細節也相當重要。同一包尿布，取直接與皮膚接觸的內層來檢驗，和取外包裝材質來檢驗，結果可能截然不同。在不了解完整採樣流程的情況下，很難對報導中的數據做出公正評價。趙家德表示，談到化學物質的健康風險，許多人第一個反應往往是「有化學物質就一定對身體健康有害」，但站在科學的角度來看，判斷一種物質是否會危害健康，通常要從三個毒理學的面向來看，包括暴露途徑、劑量效應，以及危害特性。趙家德表示，「的確，甲醯胺可以經皮膚吸收，但問題的關鍵在於『吸收率』和『實際劑量』。」日常生活中，幾乎不會遇到甲醯胺達到危險濃度的場合。真正需要擔心的，是塑膠化工廠的操作人員，因為他們長期、大量接觸，才需要佩戴皮膚與呼吸道防護設備。對一般消費者來說，即便真的接觸到含有少量甲醯胺殘留的產品，實際接觸到的濃度也可能遠低於引發急性反應的閾值。毒理學有句經典原則：「劑量決定毒性」。甲醯胺的急性毒性其實並不算高。根據動物實驗數據，要讓動物出現急性致死反應，每公斤體重需攝入高達 1,700 至 5,000 毫克。要評估風險，不能只看「能不能吸收」，更要看「接觸了多少。更重要的是，經皮膚吸收的效率遠低於直接口服。『皮膚接觸』要達到同等危害水平，所需的劑量更大、時間更長。工業狀況下、接觸遠高於日常使用的極端情況，才能達到實驗室中觀察到毒性反應的劑量，而這在現實生活中是機率很低的。」。目前科學文獻顯示，甲醯胺在高濃度下，主要對生殖系統、肝臟與腎臟功能有潛在影響。趙家德表示，高濃度下，直接接觸皮膚或黏膜時，可能引發紅腫、刺激等局部反應。濃度夠高時，甚至會散發出類似阿摩尼亞的刺鼻氣味。由於甲醯胺在塑膠工業中使用較常見，因此政府也針對職業安全制訂了相關規範，要求工作環境中的接觸濃度不得超過一定標準。趙家德認為，在事件真相尚未釐清前，家長無須過度恐慌，但仍可留意以下要點：甲醯胺在較高濃度下可能散發類似阿摩尼亞的刺激性氣味，若發現尿布有異常味道，建議先停止使用。觀察寶寶的實際反應：如果寶寶在使用某款紙尿片後出現嚴重的、持續性的紅腫、起疹、破皮或其他刺激反應，可先暫停使用並諮詢兒科醫生，由醫師判斷是否為接觸性皮膚炎或其他原因造成。寶寶的皮膚原本就比成人薄，若已出現紅屁屁、濕疹或破皮等情況，皮膚屏障功能會進一步下降。因此在皮膚受損期間，更要勤換尿布、保持乾爽，並避免使用來源不明或品質有疑慮的產品。有規模的品牌通常會定期進行產品檢驗，並依循國際標準進行安全評估。趙家德醫師表示，廠商對產品安全往往比消費者更在意，一旦發現問題，對品牌聲譽的衝擊相當大，因此家長不必因單一事件而全面恐慌，但選購時仍應留意產品來源與檢驗資訊。