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綠營追究責任 質疑市府始終未交代

台中市國小棒球隊前教練松志彬涉犯多起案件，檢方分三波偵辦起訴。第一波涉及32名學童、90項犯行，台中地院一審判1年6月至8年6月不等刑期；第二波涉10名學童、22項犯行，台中地院今（24）日再裁定應執行19年徒刑。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，司法重判固然彰顯社會對此類案件零容忍的態度，但事件歷時長達6年，反映出台中市校園兒少保護及督導機制存在重大問題。如今法院兩度作出重判，監察院也正式提出糾正，卻未見台中市政府具體行政究責作為。根據檢方調查，松志彬涉嫌於任職期間利用教練身分及權勢犯案，由於被害人數眾多，全案分三波起訴審理。第一波案件涉及32名學童、90項犯行，台中地院一審判決後，松志彬提出上訴，已遭台中高分院駁回，維持原判。第二波案件則涉及10名學童、22項犯行，法官考量其違背教育職責及案件情節重大，裁定應執行19年徒刑。由於第一波案件尚未定應執行刑、第三波案件仍在審理中，最終刑期仍待相關程序完成後才能確定。周永鴻表示，加害者接受法律制裁是應有結果，但社會更關注的是，為何相關問題能在校園體系中長期存在卻未被及時發現與處理。民進黨團過去多次要求市府擴大清查、追究教育局督導責任，並提出校園聘任查核制度改革時程，至今未見具體究責結果。隨著司法程序逐步推進，市府的行政責任卻始終掛零。他認為司法責任與行政責任應分開檢視，不能因法院已作出判決，就忽略主管機關在監督管理上的責任。周永鴻進一步指出，教育局長事發後曾自請處分，但市議會後續質詢發現，相關簽呈並未完成核定程序，形同沒有實質處分結果。市府過去曾以「查無疏失」回應外界質疑，但監察院本月提出糾正，明確指出教育局督導作為存在缺失，甚至發生相關教練證照過期仍獲續聘的情況，顯示監督機制確有檢討空間。台中市政府教育局表示，尊重司法判決，並持續協助受害學生及家長相關權益保障事宜。截至目前為止，共收到國家賠償請求書34件，其中23件已協議成立，其餘案件持續依相關程序辦理中。教育局強調維護學生安全及受教權益是最重要的責任，未來將持續精進相關制度與管理措施，營造安全、友善的學習環境，杜絕類似事件再次發生。