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◼︎桃園市6月25日停水範圍一次看

▲桃園市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市6月25日停水範圍一次看

▲台中市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市中區6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市南區6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台南市6月25日停水範圍一次看

▲台南市新化區6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市6月25日停水範圍一次看

▲高雄市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲高雄市岡山區6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎新竹市6月25日停水範圍一次看

▲新竹市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣6月25日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲彰化縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲彰化縣員林市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎雲林縣6月25日停水範圍一次看

▲雲林縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲雲林縣台西鄉6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲雲林縣斗六市6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月25日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣6月25日停水範圍一次看

▲屏東縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台東縣6月25日停水範圍一次看

▲台東縣6月25日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月25日（週四）以及上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月25日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：新舊管連接事宜📍影響區域龜山區：文藝街、文青二路。停水原因：新舊管連接事宜📍影響區域北區：忠明路、華美街二段、西屯路一段。西區：博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、臺灣大道二段、華美西街一段、華美西街二段、西屯路一段、西屯路二段。西屯區：大弘六街、大弘四街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、太原路一段、忠義街、華美西街二段、西屯路一段、西屯路二段。臺中市/西區/大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠義街、明智街。停水原因：汰換管線工程📍影響區域中區：光復路、光復路126巷、大誠街、公園路、三民路二段、三民路二段183巷、光復路82巷、公園路41巷、興中街。 三民路二段以北/大誠街以南/光復路以東/公園路以西一帶巷弄。停水原因：汰換管線工程📍影響區域南區：正義街、瑞豐街。停水原因：汰換管線工程📍影響區域新化區：南168線(大坑一號農路至澄山產業道路間)、大坑里(部分區域)。停水原因：漏水調查工程小區封閉測試📍影響區域彌陀區：中正西路、中正路、仁愛街、光和北路、光復街、和平路、安樂路、成功北路、文安路、文安路東段、新興路、產業路、過港路、鹽埕中路、鹽埕北路、鹽埕大路、鹽港一路、鹽港二路。梓官區：公園北街、公園東街、公園西街、典昌路、同安路、和平路、大舍北路、大舍南路、大舍東路、大舍西路、展寶路、梓官路、海景路、淵官路。橋頭區：公園南街、公園東街、公園西街。停水原因：汙水工程停水施工改接作業📍影響區域岡山區：台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。停水原因：加壓站配電設備改善。📍影響區域北區：崧嶺路182號至330號。停水原因：小區封閉斷水測試。📍影響區域鹿港鎮：鹿草路二段以東，新厝巷以南，鹿和路二段196巷以西，鹿和路二段以北，彰濱五路一段、永安二路、鹿和路一段、鹿和路三段、鹿和路二段、鹿草路二段、竹圍巷、詔安巷、吳厝巷、施厝巷、廖厝巷等周邊巷道。停水原因：汰換管線工程。📍影響區域福興鄉：鹿興路。鹿港鎮：平和路、思源路、新生街、正義街、鹿東路、鹿興路。停水原因：汰換管線工程。📍影響區域員林市：莒光路650號到492號等沿線巷道。停水原因：自來水延管工程。📍影響區域莿桐鄉：和平路、饒平南路、饒平西路、饒平路。停水原因：汰換管線工程。📍影響區域台西鄉：民權路11巷,民權路45巷,中山路110巷。停水原因：供水管網測試。📍影響區域斗六市：一流街、三民路、中正路、內環路、公正街、合作街、太平路、安定路、安寧路、安順街、平和街、文人街、文化路、文彬街、文治街、文華街、明德北路一段、民生路、永安路、永樂街、省中街、育英北街、育英南街、警民街、鎮北路、鎮東路。停水原因：辦理新裝工程。📍影響區域中埔鄉：富裕路352號至576號。停水原因：委外建置及漏水調查。📍影響區域新園鄉：五房村，五房路以南，環堤路一段以東，塩光路以西，義仁路以北。停水原因：污水下水道工程📍影響區域潮州鎮：萬學街、萬年路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域潮州鎮：同安路停水原因：汰換管線工程。📍影響區域臺東市：四維路一段、仁愛國小。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。