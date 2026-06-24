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雙貸族隨台股高漲增多 全台突破42萬人

▲雙貸族平均月增人數。（圖／信義房屋提供）

借錢開槓桿最可怕 借貸前要先評估

台股近期大漲，傳出有人因此借貸投資，導致出現同時持有「房貸」與「信貸」的「雙貸族」，根據聯徵中心最新統計，全台雙貸族人數在4月底已突破42萬人，而且2024年起每月淨增約2160人。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，借錢投資雖然有機會放大獲利，但新進場者若「借錢又開高槓桿」，一旦遇上股市劇烈回檔，財務壓力恐面臨崩潰邊緣。台股近年表現強勁，大盤從2萬點一路狂飆，到現在已經衝到4萬6千點左右，不僅吸引存股族進場，更掀起一波「信用擴張」的借貸投資風潮。根據聯徵中心最新數據統計，截至今年4月底，全台「雙貸族」（同時背負房貸與信貸者）人數已正式突破42萬人大關。2023年平均每月房貸加信貸的雙貸族增加約994人；2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2341人，較前一年倍增；2025年平均每月增加2114人；今年3、4月平均增加高達2730人，雙貸族增加趨勢與台股走勢高度吻合。針對這波借錢衝股市的現象，曾敬德指出，借錢購置金融資產本身並非全然不可行。舉例來說，就算買進的股票不幸吞了兩根跌停板，虧損大約是兩成，這在正常的風險承受範圍內，曾敬德強調，真正可怕的是「借了錢，又拿去開槓桿」。像是透過融資、期權或合約，操作「借100塊玩700塊」的放大槓桿模式。在這種情況下，雖然機會增加了，但風險也同步翻倍。一旦遇到市場出現明顯的波段回檔，手頭沒有預留充足現金流的民眾，恐怕會面臨極度痛苦的斷頭危機。曾敬德表示，近年台灣投資人的籌資管道越來越多元，信用擴張的熱潮主要經歷了以下演變，也因此引發主管機關的高度關注：現股當沖證交稅減半，促使股市交易量與短線客暴增。虛擬貨幣波動大加上高倍數槓桿，出現「幣圈一天，人間十年」的瘋狂寫照。債券市場出現借錢「債疊債」的財務操作。AI浪潮帶領台股市值暴衝，民眾紛紛透過定存、房屋抵押借周轉金、信貸等各種管道籌資，全力投入股市。許多人擔心這波信用擴張會演變成當年的「雙卡風暴」（信用卡、現金卡危機）。對此，曾敬德認為兩者本質上截然不同，當年的雙卡風暴屬於「借錢消費」，錢花掉就沒有了，只留下高額的債務與利息；現在的借錢買股屬於「借錢投資」，股票屬於金融資產，隨時可以變現、回收資金。雖然股票變現性高，但曾敬德提醒，想要借錢再開槓桿的投資族群，仍應具備充足的風險意識與承擔能力，