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陸委會副主委梁文傑日前談及鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」，相關言論持續延燒，他事後致歉，並訂購鳳梨釋迦冰棒及預訂100箱鳳梨釋迦相挺農民，不過，中國國台辦批評，「道歉不了失去的人心」。對此，民進黨發言人吳崢今（24）日表示，中國一直把水果外銷當作政治操弄的工具，而此次又進行政治操作，其實是司馬昭之心，路人皆知。梁文傑日前直言，「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃，是仰中共鼻息的農產品」，事後出面為「語言表達失誤」致歉，中國國台辦發言人張晗今日嗆聲，民進黨政客高高在上、自以為是，不知民間疾苦，道歉並不能平息農漁民的怒火，也挽回不了失去的人心。中方宣稱，民進黨當局最應該道歉的是，阻擋兩岸交流合作，最應該改變的是「台獨分裂立場」和「謀獨挑釁」行徑。民進黨今下午召開中常會，吳崢於會後受訪時表示，很明顯的，國台辦將這一起水果外銷事件，進行政治化的操作。他提到，民進黨政府從2020年鳳梨釋迦遭到中國打壓開始，就有許多幫助農民的措施，包含農業部曾編列10億元預算，協助鳳梨釋迦外銷與出口、舉辦國際水果節等活動，而針對鳳梨釋迦的農民，如果要轉作，也有提供相關補助的費用。吳崢提到，鳳梨釋迦過去幾年屢被中國針對，中國2021年9月率先片面用所謂「蟲害」、子虛烏有的理由，禁止鳳梨釋迦銷往中國，一度順利恢復後，中國又在2024年9月對鳳梨釋迦課徵29%的高關稅，帶給農民相當大的負擔。吳崢指出，當時在這過程中，民進黨中央政府以各地的縣政府，都全力支持協助台東的鳳梨釋迦農民，如高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、時任基隆市長林右昌，都各自認購幾百箱的鳳梨釋迦來挺農民。「民進黨政府支持農民、做農民後盾的決心跟行動，都是非常明確的！」吳崢表示，中國一直把水果外銷當作政治操弄的工具，片面打壓台灣的水果，而且對農民造成相當高的不確定性，以及對產業帶來衝擊。他說，國台辦這次又繼續針對這個事件做政治操作，其實是司馬昭之心，路人皆知，而民進黨政府會繼續秉持過去的方針，包括農業部、陸委會也都表達會全力做農民的後盾。