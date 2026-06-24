我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IKIGAI燒肉以「日常個人食」為品牌定位，提供超過20種個人燒肉套餐選擇。（圖／新光三越高雄左營店提供）

▲看準小桌經濟與輕社交燒肉市場，主打精緻個人燒肉套餐的「IKIGAI燒肉專門店」進駐新光三越高雄左營店彩虹市集。（圖／記者陳美嘉攝）

近年個人用餐風潮興起，而燒肉市場持續成長，看準小桌經濟與輕社交燒肉市場，主打精緻個人燒肉套餐的「IKIGAI燒肉專門店」進駐新光三越高雄左營店彩虹市集。IKIGAI燒肉以「日常個人食」為品牌定位，提供超過20種個人燒肉套餐選擇，價格自310元起，從經典牛豚組合到日本A5和牛皆可品嚐，滿足獨食、好友聚餐及家庭客層需求，讓燒肉成為日常生活中的美味選擇。「IKIGAI燒肉專門店」餐點主打每日鮮切肉品，其中人氣推薦「美國牛胸腹大盛」，大份量牛腹肉經炙烤後香氣十足；「五重奏盛合」一次集結多款人氣肉品；喜愛豐富肉感的饕客則可選擇「全美牛盛合」及「美國PR嫩肩&甕漬巨龍燒肉雙拼」；想犒賞自己的消費者，也能品嚐油花細緻、口感滑順的「日本大人氣A5和牛盛合套餐」。除精選肉品外，店內套餐均附沙拉、白飯、湯品及飲料，白飯、湯品與醬料皆可續加；更堅持每日現做和風洋蔥醬、蔥鹽醬、柚鹽、泡菜及酥炸蒜片等特色佐料，提供多層次的燒肉風味體驗。歡慶新櫃開幕，IKIGAI燒肉自6月25日至8月31日再推出開幕限定雙人套餐，集結人氣燒肉組合及精選配菜，邀請消費者一同品嚐個人燒肉魅力。6月25日至7月31日消費者可在「大戶屋左營新光三越店」，或是附近全家便利商店「高雄市集店」、「左營高鐵店」、「高雄新左營店」、「高雄蔡公店」、「高雄重和店」、「高雄華夏店」、「高雄重愛店」、「高雄華山店」索取開幕活動DM，即可平日點任一套餐，即贈牛胸腹50g或鮮小花枝6P。