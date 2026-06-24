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日本官房長官木原稔24日在記者會上透露，中國有關部門5月在遼寧省大連市拘捕了兩名日本人，這兩人涉嫌違反「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，有消息人士稱這兩人是試圖將稀土相關物品帶出境時被捕，對此，中國外交部回應表示，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。根據日媒《共同社》報導，這兩人分別在5月18日和25日被拘。海關部門均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報此事，據悉兩人健康無虞。木原稔以目前處於調查階段以及「保護隱私」為由，並沒有說明詳細情況，但表示「將與本人及相關人員聯繫，從保護日本人的角度妥善應對」。有消息人士透露，被捕的兩人其中至少有1人是日本電機巨頭中國當地企業的日籍員工，據悉此人試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶到中國境外因而被捕。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到此事時回應表示，「據了解，兩名日本人因違反中國法律，被中方主管機關依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況。我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規」。郭嘉昆補充說，進一步的資訊建議向中方主管機關進行詢問。