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2026年FIFA世界盃決賽圈小組賽A組迎來命運之戰，「太極虎」韓國隊將於台灣時間25日凌晨2點（當地時間24日晚間），移師墨西哥瓜達盧佩的蒙特雷體育場（BBVA體育場），與南非隊展開歷史性的首度對決。《Covers》等國外媒體看好韓國這一場能贏球，但也認為雙方應該都有能力進球，在晉級壓力之下，應該會有不少黃牌產生。目前東道主墨西哥已兩戰全勝提前鎖定小組龍頭晉級，積3分暫居小組第2的韓國此役只要保持不敗便能以小組次名昂首晉級32強；而僅積1分的南非則面臨必須贏球的壓力。由總教練洪明甫執掌的韓國隊，小組賽首戰展現韌性以2：1逆轉擊敗捷克，雖然次輪0：1惜敗墨西哥，但整體攻守節奏相當流暢。球隊核心兼隊長孫興慜目前已為國家隊踢進56球，距離韓國傳奇射手車範根保持的58球隊史紀錄僅差2球。在前兩場比賽嘗試6次射門均無功而返後，世界級前鋒孫興慜此役展現強烈的進球慾望，誓言撕裂南非隊的防線，帶領太極虎挺進淘汰賽。反觀南非隊，在世足賽歷史上從未有過小組賽突圍的紀錄，近期更陷入連續7場國際賽不勝的低迷泥沼。更糟糕的是，南非陣中兩大核心——前鋒茨瓦內（Themba Zwane）與中場莫科埃納（Teboho Mokoena）均因紅黃牌禁賽無法上場，雖然中場西托爾（Sphephelo Sithole）傷癒歸隊，但在攻守核心雙雙缺陣的情況下，要擋下實力高出一個檔次的韓國隊，難度猶如登天。針對這場攸關晉級的生死戰，包含《Racing Post》與《Covers》在內的多位國際足球專家，在分析兩隊戰術與近況後，不約而同地推薦了同一個最具勝算的投注組合：「韓國獨贏，且全場總進球數大於1.5球」專家指出，南非隊在必須贏球的龐大壓力下，總教練布羅斯（Hugo Broos）勢必會採取更具侵略性的3前鋒強攻戰術。然而，南非過去10場比賽僅有1場完封對手，防線漏洞百出，這種被迫壓上進攻的打法，正好給了具備閃電般推進速度的韓國鋒線絕佳的反擊空間。專家預期實力高出一截的韓國隊將能輕鬆收下勝利，且全場至少會出現2顆以上的進球。精準比分預測：美媒《Covers》分析師羅蘇（Emanuel Rosu）更為激進，他預測韓國將以強大火力大勝，推薦韓國讓1.5球過盤（賠率+181），並預估全場總進球數大於2.5球。強烈推薦孫興慜隨時進球，或至少1次射正。另外由於攸關晉級，兩隊很可能在防守端動作較大，南非前2場大賽就吞下2張紅牌與4張黃牌。專家推薦兩隊均獲得2張或以上黃牌。韓國（3-4-2-1）：金承奎；李韓博、金玟哉、李基赫；薛英佑、黃仁範、白昇浩、李太錫；李剛仁、李在城；孫興慜。南非（4-3-3）：威廉斯；穆道、奧孔、姆博卡齊、莫迪巴；亞當斯、西托爾、姆巴塔；莫福肯、雷納斯、阿波利斯。目前各大博彩機構給出的傳統獨贏賠率中，韓國勝為6-10（熱門）、和局29-10、南非勝達19-4。太極虎今晚將以純熟的團隊配合與頂級球星的個人能力，全力狙擊殘陣出戰的南非，捍衛亞洲足球的榮耀。