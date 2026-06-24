我是廣告 請繼續往下閱讀

桃猿上半季打擊率僅2成31、長打率3成08、上壘率2成90均在6隊墊底，全隊得分151分同樣排名聯盟最後，落後第5名的中信兄弟多達44分（195分），團隊打擊數據淒慘無比。

低迷的得分效率也直接反映在戰績上，桃猿目前以20勝32敗2和排名第5，且正處於5連敗的低潮，近5戰合計僅得4分，且有3場比賽遭到完封。

▲樂天桃猿上半季打擊數據不理想，近期網羅新洋砲道森（Ronnie Dawson，暫譯）。（圖／美聯社／達志影像）

雖然找來新洋砲救火，桃猿仍要面對現有洋投不穩的現實，尤其是洋投艾菩樂（Tyler Eppler）常有一局爆炸的情況，導致他出賽12場就吞下8敗，防禦率高達4.48。

▲Lamigo桃猿曾在2019年網羅荷蘭籍洋砲柏納帝那（Roger Bernadina），僅出賽1個月就遭解約。（圖／Lamigo桃猿提供）

猛德拉當時也沒讓球團失望，28場出賽敲出38安、3轟，繳出打擊率3成55的高水準表現，可惜隔年未獲續約。

中華職棒「衛冕軍」樂天桃猿上半季打擊狀態低迷，團隊各項攻擊數據皆敬陪末座，戰績也因此不見起色，目前上半季排名第5，僅領先墊底的中信兄弟1.5場勝差。在上半季尾聲，桃猿決定補強洋砲，網羅31歲美國籍外野手道森（Ronnie Dawson，暫譯），能否藉此活絡球隊進攻火力，備受外界期待。值得一提的是，樂天集團自2020年入主後，從未啟用過洋砲，桃猿前一次出現洋打者，已經要追溯到Lamigo時期的2013年猛德拉（Sandy Madera）以及2019年的柏納帝那（Roger Bernadina）。截至今（24）日賽前，攤開各隊逐場得分數據，桃猿在54場比賽中，僅有16場得分達4分，火力輸出為各隊最差；反觀味全龍有29場最多，台鋼雄鷹28場居次，富邦悍將27場、統一獅26場、中信兄弟則為24場。得點圈進攻部分，桃猿得點圈打擊率僅2成23，同樣是全聯盟最差，連排名第5的統一獅都有2成41。由於桃猿整體上壘能力欠佳，導致得點圈僅創造出482個打席，是6隊中唯一不滿500打席的球隊。桃猿在6月21日註銷洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney），改註冊「育成洋投」榊原元稀，目前陣中還有威能帝（Pedro Fernandez）、魔爾曼（Kyle Marman）與艾菩樂（Tyler Eppler）。雖然桃猿近期已展開物色新洋投作業，不過今早美國大西洋聯盟雷克辛頓傳奇隊（Lexington Legends）率先宣布，陣中外野手道森已與桃猿簽約，確定成為球隊的新洋砲。檢視整體數據，桃猿上半季先發投手群防禦率3.32、牛棚防禦率3.41都排在聯盟第4，以成效來看，可以理解球團為何在關鍵時刻優先補強洋砲而非洋投。不過，樂天集團在2020年入主桃猿後，至今尚未找過洋砲，道森將成為球團歷史上的「樂天第一人」。至於前身Lamigo時期，則有過不錯的洋砲使用經驗。2013年下半季，桃猿同樣面臨戰績不理想的困境，加上主砲林智勝因車禍缺陣，因而網羅墨西哥聯盟打擊王猛德拉（Sandy Madera）盼能挹注火力。2019年桃猿少了「大王」王柏融，球團決定在外野補強打擊戰力，網羅荷蘭籍洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）。但他開季並未從一軍出發，直到5月底才獲得機會，隨後在6月底因球隊整體戰力考量遭到解約，留下24場出賽、23支安打、2發全壘打、打擊率2成56的中規中矩成績。如今相隔多年再次迎來洋打者，道森入隊後究竟能帶給桃猿多大的化學反應，值得關注。