🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，6月26日至6月28日限時3天，同樣有不少買1送1、買2送2好康。
換算成單件平均特價來看， 御茶園台灣金萱15元、起司威化餅20元、安城湯麵25元、味味A排骨雞乾麵18元、澳洲羊奶皂40元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月26日至6月30日，換算成單件特價，FMC天然水1公升15元、蜂蜜檸檬棒棒冰15元、鐵觀音濃茶奶蓋雪糕25元、泰國牛奶片20元、厚醬起司蘇打餅25元、農心海鮮烏龍麵25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是6月24日至6月28日，買1送1、買2送2共5款商品，換算單件特價辛拉麵辣白醬風味33元、農心海鮮烏龍麵25元、韓國樂天碳酸飲15元、青梅精糖35元、彩色轉轉棉花糖5元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，6月26日至6月28日限時3天，杜老爺芒果大鮮果BAR、杜老爺高級甜筒原價35元，任選第2支10元，平均每支23元，相當於6.4折。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月25日上午9時開賣Simple Life冰棒紅豆4入裝49元，平均每支12元，有紅豆粉粿、紅豆牛奶兩種口味可選。此外，亞細亞田園冷凍孢子甘藍500克95元、心樸醫療成人口罩藤紫50入75元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，6月26日至6月28日限時3天，同樣有不少買1送1、買2送2好康。
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門市「限時殺5日」是6月24日至6月28日，買1送1、買2送2共5款商品，換算單件特價辛拉麵辣白醬風味33元、農心海鮮烏龍麵25元、韓國樂天碳酸飲15元、青梅精糖35元、彩色轉轉棉花糖5元。
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，6月26日至6月28日限時3天，杜老爺芒果大鮮果BAR、杜老爺高級甜筒原價35元，任選第2支10元，平均每支23元，相當於6.4折。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，6月25日上午9時開賣Simple Life冰棒紅豆4入裝49元，平均每支12元，有紅豆粉粿、紅豆牛奶兩種口味可選。此外，亞細亞田園冷凍孢子甘藍500克95元、心樸醫療成人口罩藤紫50入75元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。