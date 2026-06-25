🟡7-ELEVEN

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值五六日」是6月26日至6月28日。（圖／記者黃韻文攝）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是6月19日至6月23日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富門市「限時殺5日」是6月24日至6月28日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是6月26日至6月28日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於6月25日上午9時開賣冰棒紅豆4入裝49元，平均每支12元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於6月25日上午9時開賣亞細亞田園冷凍孢子甘藍95元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於6月25日上午9時開賣心樸醫療成人口罩藤紫50入75元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，6月26日至6月28日限時3天，同樣有不少買1送1、買2送2好康。換算成單件平均特價來看，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是6月26日至6月30日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是6月24日至6月28日，買1送1、買2送2共5款商品，換算單件特價OKmart推出「週週超值選」優惠活動，6月26日至6月28日限時3天，杜老爺芒果大鮮果BAR、杜老爺高級甜筒原價35元，任選第2支10元，平均每支23元，相當於6.4折。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，此外，亞細亞田園冷凍孢子甘藍500克95元、心樸醫療成人口罩藤紫50入75元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。