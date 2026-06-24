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國民黨主席鄭麗文結束訪美，不過，這趟行程風波不斷，不僅白宮國安會會面遭到取消，美媒報導因阻擋軍售被華府冷落，甚至僑宴上與中共統戰官員合照及大談中華民族偉大復興。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文，相較先前「鄭習會」風光回國，此次機場接機場面冷清，向來自信的鄭麗文陷入四面楚歌的政治困境，雖然她高呼「鄭麗文現象」，自豪此行在華府投下了深水炸彈，但在現實中，批評與反諷聲音遠多於支持。沈榮欽指出，面對年底選舉，國民黨內要參選的縣市長諸侯，早已將鄭麗文視為洪水猛獸。像是蔣萬安被記者問到是否邀請鄭麗文站台時，多次避而不談，最後推給戴錫欽，連表面工夫都不願做；張善政也搬出市政優先迴避，就連立場相近的政治名嘴唐湘龍，都在節目中當面吐槽她「哪來的自信？」除了蘇起、徐巧芯幫她說話外，其餘的人也只能用罵民進黨來轉移焦點，就知道鄭麗文大勢已去了。沈榮欽分析，鄭麗文過去在立法院阻擋軍售能有呼風喚雨的氣勢，是仰賴與傅崐萁的合作，如今傅崐萁傳出可能跳槽，加上美國明顯拉攏韓國瑜、盧秀燕來壓制她的黨內地位，在缺乏實質資源與地方諸侯支持下，光憑北京的惠台措施，不足以支撐她的黨主席威望。但他認為，過度自信與好鬥特質的鄭麗文不會輕易死心，國民黨內部裂痕恐將持續擴大，除非年底選舉結果失利引咎辭職，否則這場風暴將一路延續到2028大選。